Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El conductor viajaba con su pareja y sus dos hijos adolescentes cuando cruzó el paso a nivel y fue embestido por un tren de la línea Urquiza. El test de alcoholemia dio 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor que manejaba alcoholizado cruzó un paso a nivel con las barreras bajas en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, y fue embestido por un tren de la línea Urquiza. El impacto destruyó la camioneta Renault Kangoo en la que viajaba junto a su pareja y sus dos hijos adolescentes, y provocó el descarrilamiento parcial de la formación.

El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado, en el cruce de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro. Imágenes de una cámara de seguridad muestran que la camioneta ingresó a gran velocidad al paso ferroviario.

El choque en el paso a nivel de Villa Bosch

Las barreras de seguridad estaban bajas, pero el conductor logró evadirlas. Segundos después, se encontró con el tren a escasos metros y no pudo evitar el impacto.

El conductor, su pareja y sus hijos, de 15 y 16 años, sufrieron politraumatismos y recibieron atención médica. El menor fue asistido en un centro de salud de Morón, mientras que los otros tres integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital Bocalandro por la gravedad de sus heridas.

El test de alcoholemia dio 1,85 gramos

Al llegar las autoridades, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, en infracción a la norma de alcohol cero vigente en la provincia de Buenos Aires.

El accidente obligó a evacuar a los pasajeros del tren y a interrumpir el servicio durante varias horas. En ese lapso se realizaron peritajes y se retiraron los restos de la camioneta.

La investigación por lesiones culposas

La Unidad Funcional de Instrucción número 4 imputó al conductor por el delito de lesiones culposas. La investigación está a cargo de la Policía Bonaerense.