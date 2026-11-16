Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El hombre de 38 años falleció tras cruzar en rojo en Independencia y Entre Ríos y chocar contra un colectivo. La moto que conducía había sido robada horas antes en Nueva Pompeya.

Elvio Emmanuel Landa, de 38 años, murió en un choque en la esquina de las avenidas Independencia y Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires. Conducía una moto robada y, tras escapar de un control policial, cruzó un semáforo en rojo e impactó contra un colectivo de la línea 129.

Landa fue identificado este lunes. Había vivido en los barrios de San Telmo y Constitución, no tenía antecedentes penales y había trabajado como motoquero, haciendo repartos.

La moto había sido robada en Nueva Pompeya

El vehículo, una Keller KN110-8 Cronos de 110 centímetros cúbicos, había sido robado durante la mañana del domingo en la avenida Sáenz al 300, en Nueva Pompeya. Su dueño, un jugador de futsal de 26 años, había contado en una historia de Instagram que se la llevaron mientras estaba estacionada.

Me acaban de robar la moto en Av. Sáenz, estaba estacionada y se la llevaron!!

Más tarde, el conductor pasó por un control vehicular de la Policía de la Ciudad en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, en La Boca. Al escapar, dio inicio a una persecución de la División Motorizada que se extendió por poco más de cuatro kilómetros.

El choque en Independencia y Entre Ríos

La persecución terminó en el cruce de Independencia y Entre Ríos, donde convergen los barrios de San Cristóbal, Monserrat, Balvanera y Constitución. Allí, el motociclista cruzó con el semáforo en rojo e impactó contra el costado derecho del colectivo. Murió en el acto.

El dueño de la moto publicó otro mensaje para aclarar que no era la persona involucrada en el choque y expresó su pesar por lo ocurrido.

Para las personas que vieron y me preguntaron del choque, no soy yo. Fue la persona que me robó la moto. Yo estoy bien, gracias a Dios. Gracias por avisar. Lastimosamente la moto quedó destruida y lamento lo que le pasó a la persona que me robó. Nadie se merece la muerte.

Demoras y cortes de tránsito tras el siniestro

El choque sorprendió a los vecinos que paseaban y hacían compras en la zona durante una mañana tranquila y de buen clima en la Ciudad de Buenos Aires.

El tránsito permaneció cortado hasta que retiraron el cuerpo y los restos de la moto, que habían quedado esparcidos sobre el asfalto. Los desvíos sobrecargaron las calles paralelas y provocaron demoras para autos y colectivos.