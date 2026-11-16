Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:33 p. m. · 3 min de lectura

Los ocho integrantes de la delegación pampeana fueron trasladados a la Fiscalía para declarar. La causa investiga agresiones, lesiones, resistencia a la autoridad y daños materiales.

Ferro de Pico: siete jugadores y un auxiliar enfrentan graves acusaciones tras los incidentes en Ingeniero White

La Justicia de Bahía Blanca investiga a siete futbolistas y un integrante del cuerpo auxiliar de Ferro Carril Oeste de General Pico por los violentos incidentes ocurridos después de la derrota por 5 a 1 frente a Huracán de Ingeniero White, por el Torneo Regional Federal Amateur.

Los ocho integrantes de la delegación pampeana pasaron la noche del domingo en la Comisaría Tercera y fueron trasladados este lunes a la Fiscalía para prestar declaración.

¿De qué se los acusa?

Según las actuaciones policiales, los involucrados enfrentan distintas imputaciones, de acuerdo con la participación que se atribuye a cada uno, por agresiones a los árbitros, lesiones a una mujer policía, resistencia a la autoridad y daños materiales en los vestuarios.

También se les atribuye una infracción al artículo 10 de la Ley provincial 11.929, conocida como Ley del Deporte, que contempla sanciones para quienes provoquen disturbios, amenazas o hechos de violencia durante espectáculos deportivos.

La normativa establece penas de entre 15 y 30 días de arresto y/o prohibiciones de concurrencia a espectáculos deportivos de entre 6 y 20 fechas. Las sanciones pueden agravarse cuando los hechos son cometidos por grupos de tres o más personas.

Los jugadores y el auxiliar involucrados

Los futbolistas identificados son Lucas Leonel Lucero, Néstor Nicolás Trecco, Gonzalo Fausto Soria, Nicolás Camerlingkx, Marcos Darío Quiroz, Esteban Camerlingkx y Joaquín Sequeira.

También quedó involucrado Pablo Emilio Molina, colaborador de la institución.

Árbitros lesionados y una mujer policía herida

Los árbitros Lautaro Paletta, Mauro Echarren y Mauro Cejas, todos provenientes de Tandil, denunciaron agresiones durante los incidentes posteriores al encuentro.

Una oficial de policía, identificada como Mariela Medrano, también resultó herida en la cabeza por el impacto de un objeto contundente y necesitó asistencia médica.

Además, se denunciaron destrozos en las instalaciones del estadio Bruno Lentini, entre ellos daños en sillas, una camilla, espejos y duchas.

Un final polémico que terminó en violencia

El partido ya venía marcado por fuertes cuestionamientos al arbitraje. Ferro había ganado 3 a 0 en General Pico, pero Huracán consiguió revertir la serie con una victoria por 5 a 1.

El quinto gol del conjunto local, convertido por Iván Agudiak en tiempo de descuento, desató la polémica porque desde Ferro denunciaron una presunta posición adelantada que no fue sancionada.

Tras esa jugada comenzaron las protestas, las corridas y los enfrentamientos que terminaron con la intervención policial.

¿Qué puede pasar ahora con los detenidos?

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 y del Juzgado Correccional N.º 4 de Bahía Blanca.

Los ocho involucrados podrían recuperar la libertad durante la jornada, aunque eso no significa que la causa quede cerrada. Deberán continuar a disposición de la Justicia mientras se determinan las responsabilidades individuales.

También podrían enfrentar sanciones deportivas, independientemente de lo que resuelva la Justicia penal.

El episodio dejó a Ferro de General Pico eliminado del torneo y envuelto en una investigación judicial que podría tener consecuencias para varios de sus integrantes.

La información surge de las actuaciones policiales y judiciales difundidas este lunes. Las acusaciones todavía deben ser investigadas y no constituyen una condena. El Diario de La Pampa +2