Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El querellante Juan Patricio Marchetto recusó al juez de Casación porque su hijo ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia. La Cámara debe resolver si admite nuevamente a los querellantes y reabre la investigación.

Un querellante de la causa Libra pidió apartar al camarista Guillermo Yacobucci, integrante de la Cámara de Casación que debe definir si se admite nuevamente a los querellantes y se reabre la investigación. El planteo sostiene que el hijo del juez trabaja en el Ministerio de Justicia, bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques.

La recusación fue presentada por Juan Patricio Marchetto, quien busca ser reconocido como querellante. Yacobucci ya había votado en contra de readmitir a los querellantes en el expediente.

El cargo del hijo de Yacobucci en el Ministerio de Justicia

Como argumento, la presentación señala que el 29 de septiembre Ignacio Yacobucci fue designado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Ignacio Yacobucci había estado al frente de la Unidad de Información Financiera hasta enero de 2025, cuando renunció por diferencias con el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los argumentos de la recusación en la causa Libra

La querella plantea que existe una trama institucional que conecta al Ministerio de Justicia, donde trabaja el hijo del camarista, con la estrategia de defensa del presidente Javier Milei en la causa. En ese sentido, sostiene que el cargo de Ignacio Yacobucci depende de las autoridades del área y, en última instancia, del propio mandatario, señalado como principal imputado en el expediente.

"El puesto de Ignacio Yacobucci es de libre designación y remoción. Su continuidad depende de la lapicera de Mahiques y, en última instancia, del propio Javier Milei, principal imputado en el expediente".

La presentación también recuerda que, para cerrar la causa en primera instancia, el juez Marcelo Martínez De Giorgi consideró prueba definitiva un dictamen de la Oficina Anticorrupción, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que había exculpado a Milei.

La recusación de Ángela Ledesma

La semana pasada, la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales acusados, recusó a la camarista Ángela Ledesma por una supuesta vinculación con una organización no gubernamental ajena al expediente.

Ledesma y el camarista Alejandro Slokar habían votado a favor de readmitir a los querellantes en la causa Libra.