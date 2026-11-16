El hijo mayor de Esteban Alvarado fue detenido en Funes, acusado de organizar una asociación ilícita que operaba bajo las órdenes de su padre desde la cárcel. La investigación le atribuye la compra de armas, la logística de cargamentos de cocaína y la coordinación de comunicaciones.

Una conversación entre Esteban Lindor Alvarado y su exesposa, Rosa Capuano, expuso la preocupación de ambos por el futuro de Santino, el hijo mayor de la pareja. El diálogo, registrado el 31 de enero de 2024, giró en torno a cómo lograr que el joven estudiara o trabajara y se alejara de los problemas.

"Yo fracasé, ahora fijate vos. No sé cómo hacés: ponelo a trabajar, estudiar, hablalo vos, porque no hubo forma de hacerlo escuchar, entender", le dijo Alvarado a Capuano. En ese momento, el hombre, de 46 años, estaba preso y todavía no había sido incorporado al área de Alto Riesgo del penal de Ezeiza, donde sus comunicaciones quedaron fuertemente limitadas.

La inquietud de la madre tuvo un desenlace judicial: Santino Alvarado, de 21 años, fue detenido el jueves 12 de noviembre en su casa de Funes, acusado de organizar la asociación ilícita que su padre dirigía desde la cárcel. Cuando se produjo aquella charla familiar, el joven tenía 19 años y ya había publicado videos en los que aparecía disparando una ametralladora en un polígono de España.

La investigación sobre Santino Alvarado y la organización narco

De acuerdo con la investigación, Santino habría comprado armas y participado en la logística de dos cargamentos de cocaína, uno de 430 kilos y otro de 300 kilos. También se desplazaba con un grupo de amigos que cumplían funciones de guardaespaldas y controlaba una flota de 12 vehículos registrados a nombre de testaferros.

En los mismos operativos fueron detenidas otras diez personas. Entre ellas se encuentran María Fernanda Rojas, señalada como la mano derecha de Alvarado, y el abogado Claudio Tavella, condenado anteriormente a tres años de prisión por actuar como nexo entre el capo y su organización.

Al momento de su detención, Santino llevaba una camiseta de la selección paraguaya de fútbol. Según la pesquisa, había viajado más de una vez a Paraguay, país desde el que partían avionetas cargadas con cocaína de origen boliviano.

Comunicaciones y cargamentos de cocaína bajo investigación

La investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sostiene que, entre junio de 2025 y octubre de 2026, Santino trianguló 82 comunicaciones para que su padre continuara transmitiendo órdenes a sus subordinados.

Tras regresar de España, el joven habría ampliado sus vínculos con integrantes del circuito narco. Se relacionó con Diego Gaona Gauto, hijo de un proveedor paraguayo, y organizó dos embarques junto con Jorge Adalid Granier Ruiz, conocido como "El Nono", "El Fantasma" o "El rey de los cielos", y Brian Bilbao, detenido en noviembre de 2025.

Granier Ruiz, de 46 años, es señalado como un narcotraficante boliviano especializado en la logística aérea de cocaína hacia la Argentina. Bilbao, de 48, es considerado uno de los grandes proveedores mayoristas de Rosario.

El papel atribuido al hijo de Esteban Alvarado

Un dictamen de 166 páginas, firmado por los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina, describe la función que habría cumplido Santino en la organización: "Santino Alvarado actúa extramuros como ejecutor de las directivas de su padre en la gestión del patrimonio de la organización. Recibe ordenes, efectúa pagos y trasferencias por su cuenta y le rinde cuentas de las operaciones con vehículos".

En otra conversación, Alvarado le comentó a Capuano que su hijo le había dicho: "Agradecé que no me drogo". Ella le propuso quitarle el auto y otros bienes, pero sin dejar de llamarlo y manteniéndolo bajo control.

La investigación también describe un doble registro en el vínculo de Alvarado con su hijo: mientras ante su exesposa se mostraba enojado, en una charla con Santino adoptaba un tono cercano. En ese intercambio, le contó que su madre temía que lo detuvieran y quería que se fuera del país.

Santino: "Sí, está rompe pelotas mamá, que sé yo, tiene miedo, tiene miedo de que...". Esteban: "De que te engarronen tiene miedo". Santino: "Sí, eso, estaba cagada y me habló y me dijo que haga lo posible, que me vaya".

El 25 de junio, Capuano le recriminó a Alvarado: "¡Lo vas a meter en problemas al nene!". La mujer sospechaba que las conversaciones estaban intervenidas. Sin embargo, Santino terminó detenido y fue señalado como organizador de la estructura.

El dictamen fiscal sostiene: "Su rol se acredita por la ejecución sistemática de las directivas: es él quien recibe cada instrucción, quien retransmite a los restantes integrantes, quien lleva adelante y quien informa el resultado. Es también quien reparte las tareas dentro del grupo operativo, quien financias las adquisiciones y aporta los vehículos y quien mantiene el contacto con los proveedores y los responsables de los puntos de venta".