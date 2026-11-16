Federico Colarusso, de 33 años, recibió un disparo en el pecho tras un operativo en el barrio Lomas Altas. La fiscalía investiga el hecho como homicidio culposo y el subcomisario José Ignacio Molina fue desafectado preventivamente.

El sargento Federico Colarusso, de 33 años, murió tras recibir un disparo en el pecho durante un operativo policial en el barrio Lomas Altas de Chascomús. El arma pertenecía al subcomisario José Ignacio Molina, de 43, quien, según la investigación, la manipulaba cuando se produjo el disparo, una vez concluido el procedimiento.

Colarusso vivía en Ranchos con su familia y trabajaba en el destacamento de la Policía de Seguridad Vial de Lezama. Había llegado a Chascomús para brindar apoyo al operativo y no llevaba puesto un chaleco antibalas. Fue trasladado al hospital municipal, pero los médicos no pudieron salvarlo.

El operativo policial en el barrio Lomas Altas

El hecho ocurrió el viernes, poco antes de las 20.30, en un sector de cabañas cercano a la plaza del barrio, a pocos metros de la laguna. Varios patrulleros se habían movilizado en el marco de una investigación por un robo en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Los investigadores buscaban a cuatro sospechosos de nacionalidad chilena, quienes habían alquilado una cabaña días antes. El Peugeot 208 en el que se desplazaban tenía pedido de secuestro por un caso de robo calificado en la zona de San Vicente. Tras localizar el vehículo, se solicitó apoyo al destacamento de Lezama, al que pertenecía Colarusso.

La Policía rodeó la vivienda y detuvo a los cuatro sospechosos. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el procedimiento había terminado sin incidentes cuando se produjo el disparo.

La investigación por la muerte del sargento

La fiscal Daniela Bertoletti, de la UFI número 9 de Chascomús, caratuló la causa como homicidio culposo, figura que contempla una muerte causada sin intención. Por el momento, no se ordenó la detención de Molina.

El subcomisario se desempeñaba como jefe de turno de la comisaría primera de Chascomús desde el 29 de abril de 2026. Es técnico superior en seguridad, tiene 21 años de antigüedad en la Policía bonaerense y conocía a la víctima. Un hermano suyo también es comisario en esa fuerza.

La División Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación preventiva de Molina. El efectivo debió entregar su arma, su placa y su uniforme mientras avanza la investigación. Debido a que el caso involucra a integrantes de la Policía bonaerense, también participan agentes de fuerzas de seguridad federales.

El mensaje de despedida de la pareja de Colarusso

El velatorio y la inhumación de los restos de Colarusso se realizaron el domingo, con una concurrida asistencia. Su pareja, Fiamma Genaro, de 32 años, madre de la hija de seis años que tenían en común, lo despidió con un mensaje publicado en redes sociales.

Mi amor, el amor de mi vida y de todas las que vengan. Gracias por ser mi sostén, mi pilar más fundamental, hoy necesito tanto un abrazo tuyo. Gracias por todo el amor que me diste, los nenes y yo éramos tu prioridad. Me brindaste momentos hermosos de los que nunca me voy a olvidar, reímos, lloramos, pero principalmente nos acompañamos siempre

En otro tramo, recordó los años que compartieron y los proyectos que habían imaginado: «El 21 cumplíamos 7 años, la idea era estar juntos hasta viejitos, mi vida. Tantos proyectos y anhelos juntos. No sé cómo seguir».

Descansá tranquilo que nos vamos a ocupar de que a Romita no le falte nada, somos familia y siempre lo seremos. Juntas vamos a superar cualquier situación. Hoy me duele el alma, eras de esas personas que no se te cruzan dos veces en la vida. Te amo, te amo y te amo. Te extraño y te voy a extrañar cada día de mi vida, hasta que nos volvamos a encontrar. Estoy segura que así va a ser

En el cierre de su despedida, Genaro expresó: «Lo eras absolutamente todo para mí, va a ser muy difícil, pero vos querías nuestra felicidad por sobre cualquier cosa y vamos a lograr superar esto. Te prometo que se va a hacer justicia, esto no va a quedar así. Te amo con todo lo que soy mi amor. Hasta luego».