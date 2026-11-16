El empresario pidió apartar a la camarista que votó para reincorporar a las querellas en la causa vinculada con la promoción de la criptomoneda por parte de Javier Milei. El planteo se presentó mientras avanza una disputa sobre la reapertura de la investigación.

Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que la semana pasada resolvió reincorporar a las querellas en la causa Libra. La investigación se originó tras un tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda, publicado el 14 de febrero de 2025.

La presentación se produjo mientras se desarrolla una disputa entre fiscales por la reapertura del expediente, que había sido cerrado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, impulsa una acción para que Casación revierta los efectos de esa decisión.

El pedido de recusación contra la jueza de Casación

La defensa de Novelli presentó el planteo después de que Ledesma y el camarista Alejandro Slokar votaran a favor de habilitar a los querellantes que habían sido excluidos. La decisión fue dividida: el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia.

La recusación se apoya, entre otros argumentos, en la pertenencia de Ledesma al Comité Consultivo del INECIP y en un comunicado del CIPCE que sostuvo que cerrar la causa era “profundizar la impunidad”. Según fuentes judiciales, el planteo no debería prosperar. “El propio escrito reconoce que integrar dicho comité académico no implica que la magistrada participe en las deliberaciones internas de la entidad, elabore sus pronunciamientos ni haga propias todas sus posturas”, señalaron.

Versiones sobre presiones y el futuro de Ledesma

En paralelo, circularon en la Cámara de Diputados versiones sobre presuntas presiones del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para influir en el criterio de la jueza. De acuerdo con esos rumores, el Gobierno no enviaría al Senado el pliego de Ledesma cuando cumpla 75 años, el año próximo, para que pueda continuar en el cargo. La magistrada todavía no solicitó la prórroga.

Un consejero de la Magistratura recordó una denuncia anterior de Ana María Figueroa, exintegrante de Casación, quien se jubiló en 2023 tras una disputa institucional. Figueroa sostuvo que Mahiques había visitado su despacho cinco días después de la asunción presidencial de Mauricio Macri para pedirle que declarara inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán, acuerdo por el que fue procesada la expresidenta Cristina Kirchner.

La disputa por la investigación del caso Libra

La apelación contra los sobreseimientos, promovida por Rodríguez desde la PIA, deberá ser revisada por el juez Daniel Rafecas. El Gobierno envió al Senado su pliego para postularlo a un ascenso como camarista del fuero criminal.

En la Sala II de Casación, Yacobucci ya se pronunció contra la reincorporación de los querellantes. Su hijo, Ignacio Yacobucci, estuvo al frente de la UIF entre 2024 y 2025 y actualmente integra el equipo de asesores de Mahiques.

Martínez de Giorgi sobreseyó a los imputados con base en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano. La resolución se produjo meses después de la publicación del decreto 589/26, que designó a Ana María Cristina Juan, esposa del magistrado, como jueza de primera instancia en el Juzgado Federal de Hurlingham. Taiano, por su parte, tuvo a su hijo como funcionario del Gobierno, mientras que el hijo de Yacobucci también ocupó un cargo en la administración pública.

En ese escenario, Ledesma enfrenta el pedido de recusación de Novelli y la necesidad de que el Gobierno impulse su pliego para extender por cinco años su permanencia en Casación.