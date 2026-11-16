Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, había denunciado una agresión horas antes de ser encontrado sin vida en su casa. La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte y establecer si existe relación con las lesiones.

Manuel Alberto Sánchez, el violinista y guitarrista de 73 años conocido como Chala Sánchez, fue encontrado sin vida en su casa de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Horas antes, había denunciado que una mujer lo había agredido físicamente.

La secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando una ambulancia trasladó al músico al Centro Integral de Salud (CIS) de la ciudad. Al ingresar, presentaba lesiones visibles en la cara y las piernas. Según declaró ante la Policía, había compartido bebidas alcohólicas en su domicilio con Dalma Judith Orellana, de 33 años, y luego se habría producido la agresión, por motivos que se investigan.

La denuncia por la agresión y las últimas horas del músico

El médico que lo atendió diagnosticó "escoriaciones y politraumatismos". Sánchez permaneció en observación durante algunas horas, recibió suero y recuperó la lucidez. Fue dado de alta durante la mañana del sábado y se retiró por sus propios medios.

El músico vivía solo en una casa situada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Cerca del mediodía, su hija lo visitó y le llevó comida. Al regresar por la noche, lo encontró sin vida.

La autopsia busca determinar la causa de muerte

Según la información policial, Sánchez no presentaba heridas de arma de fuego ni cortantes, y la vivienda estaba en orden. La Fiscalía a cargo de Gustavo Montenegro ordenó una autopsia para establecer la causa del deceso y determinar si pudo estar vinculada con los golpes que el músico había denunciado.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido desde que recibió el alta médica hasta que fue encontrado muerto. Orellana, señalada por Sánchez como la presunta autora de la agresión, permanece detenida y es investigada para establecer si tuvo participación en el fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la mujer registra antecedentes penales y había estado detenida en septiembre por un episodio en un supermercado, donde habría participado en un robo y agredido a una empleada.

El reconocimiento a Chala Sánchez en Termas de Río Hondo

La muerte del músico generó tristeza entre vecinos, allegados y personas vinculadas con la actividad artística de la ciudad. Sánchez era conocido por su trayectoria como violinista y guitarrista, y había integrado una agrupación musical santiagueña.

Además, según la información disponible en sus perfiles de redes sociales, había trabajado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.