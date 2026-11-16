Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Adrián Pérez y las niñas, de 8, 5 y 4 años, habían desaparecido mientras viajaban en moto hacia Alto de la Sierra. La autopsia determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio causado por insolación y deshidratación aguda.

Un hombre y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta, después de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense determinó que las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

La familia había partido en moto desde María Cristina, en Formosa, rumbo a Alto de la Sierra, localidad del departamento salteño de Rivadavia donde vivía. El hombre fue identificado por la Policía como Adrián Pérez.

Búsqueda en una zona rural de Salta

La pareja de Pérez perdió contacto con ellos el viernes por la tarde y denunció la desaparición. Se puso en marcha un operativo de rastrillaje, pero las tareas se suspendieron durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

El sábado por la mañana, al reanudarse la búsqueda, los equipos encontraron los cuerpos en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario. La Fiscalía confirmó la causa de muerte a partir del examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía.

La investigación por la muerte de Adrián Pérez y sus hijas

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. El caso busca establecer las circunstancias del recorrido y qué ocurrió durante el trayecto.

Una de las hipótesis indica que Pérez habría tomado un camino alternativo, más corto, pero arenoso y poco transitado. En ese trayecto, la moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría avanzado alrededor de un kilómetro empujándola, mientras las niñas viajaban en el asiento.

Calor extremo y falta de agua durante el trayecto

De acuerdo con esa reconstrucción, ante temperaturas de 45 grados y sin agua, Pérez habría intentado hidratar a sus hijas con plantas de la zona. Luego, habría dejado a las niñas bajo una sombra para regresar a María Cristina en busca de ayuda, pero murió en el camino. Las menores habrían intentado seguirlo y fallecieron después de recorrer distintas distancias.

Otra hipótesis plantea que la moto pudo haber volcado y que sus ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque el recipiente que transportaban para llevar agua se habría roto. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

El último adiós a la familia

Este domingo, la comunidad despidió a las víctimas. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio y familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos. Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra, mientras que sus hijas serían trasladadas a María Cristina, en Formosa.