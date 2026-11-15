Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:10 a. m. · 3 min de lectura

Las mediciones muestran diferencias en la imagen positiva de los principales dirigentes y reflejan el malestar económico. La disputa entre el Presidente y la senadora suma incertidumbre al escenario electoral de 2027.

Milei y Bullrich, cada vez más enfrentados: la interna del Gobierno llega a la prensa internacional y sacude el escenario electoral de 2027

La creciente tensión entre el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich dejó de ser una disputa puertas adentro del oficialismo. El enfrentamiento llegó a los medios internacionales, mientras distintas encuestas muestran que la senadora supera al mandatario en imagen positiva y crecen las dudas sobre la unidad de La Libertad Avanza.

Una interna que ya preocupa fuera del país

El prestigioso diario británico Financial Times analizó el distanciamiento entre Milei y Bullrich y advirtió que las diferencias podrían complicar las aspiraciones electorales del oficialismo de cara a las presidenciales de 2027.

Uno de los principales motivos de tensión fue la decisión de Bullrich de impulsar una iniciativa legislativa para recuperar parte del financiamiento destinado a las personas con discapacidad, afectado por los recortes propuestos por el Ejecutivo.

La postura de la senadora marcó una diferencia con la política de ajuste del Gobierno y alimentó las especulaciones sobre sus propias aspiraciones presidenciales.

Los mensajes cruzados y una relación cada vez más fría

La disputa también se trasladó a las redes sociales. Milei publicó una imagen de un barco incendiándose, acompañada de una frase que fue interpretada como una advertencia hacia quienes podrían desafiar su liderazgo.

Por su parte, Bullrich viene mostrando posiciones propias en asuntos sensibles, como el presupuesto y la asistencia a sectores vulnerables.

Aunque todavía no existe una ruptura formal, los movimientos políticos reflejan diferencias que podrían profundizarse a medida que se acerquen las elecciones.

Las encuestas encienden las alarmas en la Casa Rosada

Un relevamiento de Berensztein y D'Alessio IROL ubicó a Patricia Bullrich con un 46% de imagen positiva y un 50% de negativa. Javier Milei, en cambio, registró un 33% de valoración favorable y un 60% desfavorable.

Otra medición, realizada por AtlasIntel, mostró un 60,6% de desaprobación de la gestión presidencial frente a un 36,2% de aprobación.

Los resultados reflejan un escenario complejo para el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos tanto por sus decisiones económicas como por las diferencias entre sus principales dirigentes.

El desempleo y la economía, entre las mayores preocupaciones

El informe de AtlasIntel también expuso el malestar económico de una parte importante de la sociedad.

El desempleo aparece como la principal preocupación, mencionado por el 50,2% de los consultados. Le siguen la corrupción, con el 40,2%; la situación económica, con el 34,5%; y la inflación, con el 32,4%.

Además, el 60% considera que la situación económica del país es mala y la mitad de los encuestados cree que empeorará.

Estos indicadores representan una señal de alerta para un Gobierno que sostiene el ajuste fiscal como uno de los pilares centrales de su gestión.

Cristina Kirchner también aparece por encima de Milei

El relevamiento de AtlasIntel incorporó otro dato significativo: Cristina Fernández de Kirchner encabezó el ranking de imagen positiva entre los dirigentes evaluados, con un 41%.

Detrás se ubicaron Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con el 39%. Patricia Bullrich alcanzó el 37% y Javier Milei quedó con el 36%.

Aunque todos registran niveles importantes de imagen negativa, los resultados muestran que el Presidente no lidera las preferencias en esa medición.

Un oficialismo dividido frente a un escenario electoral incierto

La Casa Rosada intenta recuperar la coordinación política interna mediante una nueva reunión de sus principales referentes, impulsada por Karina Milei.

Sin embargo, el problema parece ir más allá de las diferencias personales. El debate también involucra el rumbo económico, el impacto social del ajuste y la estrategia que deberá adoptar el oficialismo para conservar el poder en 2027.

La pregunta que comienza a instalarse es si Milei podrá mantener unido a su espacio o si Patricia Bullrich terminará convirtiéndose en una competidora dentro del mismo sector político.

Mientras tanto, las preocupaciones de los argentinos siguen concentradas en el empleo, los ingresos y las dificultades para llegar a fin de mes.

Y en medio de ese escenario, el Gobierno enfrenta una paradoja: una de las dirigentes que contribuyó a llevar a Milei al poder aparece ahora como una posible amenaza para su liderazgo.