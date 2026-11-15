Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El hombre había evadido un control vehicular y fue seguido por personal motorizado de la Policía de la Ciudad hasta San Cristóbal. Murió al chocar con un colectivo de la línea 129 en Independencia y Entre Ríos.

Un motociclista murió durante la mañana tras chocar con un colectivo en el barrio porteño de San Cristóbal. Antes del siniestro, había evadido un control vehicular en La Boca y fue perseguido por la Policía de la Ciudad durante más de 40 cuadras.

El choque ocurrió en la esquina de las avenidas Independencia y Entre Ríos. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo y, en medio de la calzada, impactó con su moto de 110 centímetros cúbicos contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129. Falleció en el lugar.

La persecución comenzó en el barrio de La Boca

La secuencia se había iniciado en la intersección de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, donde el hombre escapó de un control vehicular. A partir de ese momento, comenzó una persecución con personal motorizado de la Policía de la Ciudad.

Entre el punto en el que el motociclista evadió el control y la esquina donde chocó hay más de cuatro kilómetros de distancia, según la información disponible.

Corte de tránsito y demoras en San Cristóbal

El accidente generó conmoción durante una mañana de buen clima en la ciudad de Buenos Aires, mientras vecinos paseaban y realizaban compras.

Tras el choque, el tránsito en la zona quedó cortado. La interrupción provocó demoras en calles paralelas, sobrecargadas por los autos y colectivos que debieron ser desviados.