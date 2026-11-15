Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado del femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón. Según la hipótesis que planteó, la adolescente salió viva de la casa y habría sido entregada por una deuda vinculada al narcomenudeo.

Claudio Barrelier, acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. Tras varias semanas de silencio, el imputado cambió de abogado y solicitó ampliar su indagatoria.

La audiencia se realizó en los Tribunales, luego de que Barrelier se reuniera con su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al salir, Garzón describió la declaración como "un paso procesal más" y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado del acusado tampoco hizo declaraciones.

Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no les permitieran participar de la indagatoria. Fassetta está detenido e imputado por encubrimiento agravado.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

Según fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a apuntar contra Melisa Heredia, madre de la adolescente, y sostuvo que Agostina salió viva de la vivienda. En su planteo, la joven habría sido "entregada" por una deuda de Heredia que, según esa versión, estaría relacionada con el narcomenudeo.

El principal acusado también pidió un careo con Osvaldo Fassetta. Antes de la audiencia, había expectativa por la posibilidad de que aportara nombres de personas que le hubieran ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que haya brindado información de ese tipo.

Una causa única por los ataques atribuidos al acusado

Días atrás, el fiscal Garzón informó que reunió en un solo expediente las investigaciones contra Barrelier. La causa incluye la pesquisa por privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado en 2025, además del femicidio de Agostina, ocurrido en 2026.

De acuerdo con lo explicado por el fiscal, la hipótesis de la investigación sostiene que Barrelier actuó solo en ambos casos, aunque otras personas podrían haber colaborado después de consumados los ataques. Garzón afirmó que "Las pruebas me hacen descartar" la existencia de una red de trata y agregó que tampoco hay indicios de ajustes de cuentas o crímenes mafiosos.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue abierta

El fiscal aseguró que nada demorará el avance de la causa y sostuvo que "la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata". También afirmó que "las pruebas complican a Barrelier" y que "no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo".

Tras la ampliación de la indagatoria, la expectativa está puesta en posibles novedades durante los próximos días. Fuentes de la investigación señalaron que algunos de los dichos del acusado generaron sorpresa y consideraron que busca involucrar a otras personas mientras intenta proteger a familiares mencionados en el expediente.