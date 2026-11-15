La mujer, de 22 años y madre de un nene de 7, era buscada desde hacía una semana. Por el caso detuvieron en Chaco a un vecino, quien habría reconocido el crimen; la Justicia investiga un femicidio.

Karina Cáceres tenía 22 años y era madre de un nene de 7. Su cuerpo fue encontrado dentro del pozo ciego de una vivienda de la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde de José C. Paz. La joven era buscada desde hacía una semana y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, vecino de la víctima. El hombre fue localizado en Charata, Chaco, adonde había viajado el mismo lunes en que desapareció Cáceres. Según la investigación, se presentó en una comisaría y habría reconocido que la asesinó y ocultó el cuerpo.

La búsqueda de Karina Cáceres y el hallazgo en José C. Paz

El operativo en la vivienda permitió encontrar a la joven. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron prendas de vestir y la bicicleta de Cáceres, elementos que podrían ser relevantes para la causa. Personal de Bomberos participó del procedimiento y los peritos confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo ciego.

González será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia. La detención se formalizó en Chaco y en el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Las cámaras reconstruyeron los últimos movimientos de la joven

La denuncia por la desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo. Según su relato, la vio por última vez después de una discusión: dijo que se fue a dormir y que, al despertar, Cáceres ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del recorrido de la joven. En una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del lunes 13 de julio, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba en bicicleta y estaba acompañada por un hombre. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, familiares del sospechoso lo reconocieron.

La autopsia será clave para avanzar en la causa

La Justicia espera los resultados de la autopsia para establecer la mecánica de la muerte y avanzar en la investigación. La causa también incorporó información sobre las horas previas a la desaparición: Cáceres, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado el sábado 11 de julio de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza.

Durante la madrugada, según los datos incorporados al expediente, se produjeron discusiones vinculadas con celos mutuos. Los investigadores buscan determinar cómo se relacionan esos episodios con la desaparición y el asesinato de la joven.