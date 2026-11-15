Ezequiel Caraballo, de 27 años, fue hallado mutilado en el canal Cafiero. Dos hombres quedaron detenidos, acusados de homicidio doblemente agravado, luego de que un video y audios incorporados a la investigación orientaran las sospechas.

Un video publicado en redes sociales alertó a Nicolás Caraballo sobre la situación de su hermano, Ezequiel, de 27 años. En las imágenes, grabadas frente a la vivienda donde vivía el joven en Mechita, se lo veía amenazado y golpeado por otros dos hombres.

Nicolás se enteró el sábado 7 de noviembre, después de que su hermano Juan encontrara el video en Facebook. El dueño de la casa lo había publicado porque, según explicó, habían intentado entrar a robar. Al reconocer a Ezequiel, Nicolás intentó llamarlo varias veces, pero no obtuvo respuesta.

El joven se había mudado hacía dos años a Mechita, localidad situada a 15 kilómetros de Bragado, después de atravesar problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Nicolás identificó en la filmación a Franco "Palito" López y a Nicolás Díaz, quien había vivido un tiempo con Ezequiel.

El video que apuntó a los sospechosos en Bragado

Nicolás fue hasta la casa de su hermano, pero no encontró a nadie. Luego se dirigió a la vivienda de López, donde estaban él y Díaz. Allí, ambos lo amenazaron con un cuchillo. Esa misma noche, el sábado, Nicolás radicó la denuncia en la comisaría de Bragado.

La Policía inició la búsqueda de Ezequiel. Otra grabación aumentó las sospechas sobre López y Díaz: la cámara los registró cuando salían de la vivienda con un bulto en dirección al canal Italia, conocido en la zona como canal Cafiero. Al regresar, ya no llevaban el bolso.

Mientras los investigadores y la Ayudantía Fiscal de Bragado buscaban al joven, el domingo por la mañana la familia recibió audios que podían aportar datos sobre lo ocurrido. Juan contó que López le había enviado mensajes a otro hombre que estaba preso y que este se los reenvió a Nicolás.

"Le llega un audio que Franco (López) le mandaba a otro chico que está preso y este chico le reenviaba los audios a mi hermano confesando el crimen. Estaba muy drogado y le hizo confesar que fue él. Con estos audios fuimos a la Policía", relató Juan.

Los audios y las detenciones por el crimen de Ezequiel Caraballo

La ayudante fiscal de Bragado, Virginia Pérez, confirmó que los mensajes modificaron el rumbo de la investigación. "Son unos audios que recibió el hermano de la víctima que dan cuenta que habría habido una situación de violencia extrema con Nicolás Caraballo", sostuvo. En el contexto de la causa, la víctima era Ezequiel Caraballo.

La familia recibió 11 audios en los que López habría descrito el ataque. En uno de los mensajes se escucha: "Piola, piola mono, lo cagué matando, lo cagué matando, le corte las patas, las manos, le corte el pito, todo, le reventé la cabeza a mazazos así y lo tiré al canal".

En otros mensajes, el hombre habría pedido que borraran las comunicaciones para evitar que quedaran pruebas. "Me vio agarrándolo a voleos en el orto, pero no me vio cuando lo maté. No sirve pa’ nada ese gil, borrá todo, bloqueame, bloqueame porque te bloqueo”, expresó, con un tono de voz que indicaba que podía estar bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

Los audios llegaron a Nicolás por medio de un amigo que tenía en común con López. En una comunicación de la noche del sábado, el hombre le había escrito: "Eso me puso 'Palito' anoche cuando le pregunté donde estaba tu hermano, amigo (...) Si no apareció andá y denunciá, amigo, ¿cuánto vas a esperar? Si le hicieron algo se re regalaron".

Nicolás llevó los mensajes a la comisaría a primera hora del domingo. El fiscal Matías Lattaro, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Mercedes, ordenó dos allanamientos. López y Díaz fueron detenidos. En uno de los domicilios, los investigadores secuestraron un cuchillo, ropa y otros elementos de interés.

El hallazgo del cuerpo en el canal Cafiero

Durante la búsqueda, los investigadores se desconcertaron porque el perfil de Facebook de Ezequiel aparecía conectado. Luego, un policía advirtió que López habría manipulado el celular del joven y activado sus redes sociales.

El lunes, los Bomberos Voluntarios de Bragado encontraron el cuerpo de Ezequiel en el canal Cafiero, a unos seis kilómetros de la ciudad. La víctima presentaba amputaciones de las dos manos y de las piernas por debajo de las rodillas, más de 30 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y varios traumatismos en la cabeza. Los restos fueron trasladados a la morgue de Chivilcoy para la autopsia.

Pérez indicó que "del informe de autopsia, las lesiones que la víctima padece condicen con las del audio que se secuestró". El martes, López y Díaz fueron indagados por el fiscal Lattaro. Ambos se negaron a declarar y permanecieron detenidos, acusados de homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía, delito que prevé prisión perpetua.

Quién era Ezequiel Caraballo

Ezequiel Eduardo Caraballo tenía 27 años y era el segundo de cuatro hermanos. Desde chico tenía un retraso madurativo que se agravó hace una década, cuando sufrió un accidente en moto. El choque le provocó la pérdida del ojo derecho y obligó a colocarle placas en el cráneo y en un pómulo. "No se operó porque era riesgoso", recordó Juan.

Su hermano contó que Ezequiel recibía una pensión y hacía changas de albañilería. "Como tenía problemas con drogas y el alcohol, y no se quería dejar ayudar, se fue a vivir a Mechita. Tenía una pensión y también hacía changas como trabajos de albañilería", afirmó.

Juan también recordó que la muerte de su padre, José, afectó profundamente a Ezequiel. "Ezequiel era tranquilo, no tenía problemas con nadie. Después del accidente empezó con los problemas de alcohol. Hace cinco años que falleció mi papá y eso lo descontroló. Lo queríamos ayudar y no quería hacer nada. Lo extrañaba", expresó.