Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados en Cañuelas por el homicidio ocurrido durante los festejos por la Selección. Ya había sido detenido un sospechoso de 20 años, señalado como presunto autor del ataque.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, de 46 años, sumó dos nuevos detenidos en Cañuelas. Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados este jueves 9 de julio, acusados de haber participado en la pelea durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Depauli murió el martes pasado tras recibir un piedrazo en la cabeza. Los nuevos sospechosos fueron identificados mediante cámaras de seguridad y videos registrados por vecinos. Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos y detuvieron a L. D. C., de 16 años, y a R. G. G., de 19.

Detenidos por el homicidio de Franco Depauli en Cañuelas

El adolescente fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de La Plata. Su situación quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso, un joven de 20 años identificado como I. N. L., había sido detenido en la vía pública pocas horas después del homicidio. También fue reconocido a partir de grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una acusación por homicidio simple.

Cómo ocurrió la muerte durante los festejos

Mientras la Justicia reconstruye el episodio, José Aristóbulo del Valle relató cómo se habría iniciado la pelea:

“Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado”.

Sobre lo ocurrido después, señaló:

“Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio”.

Según la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente. De acuerdo con el relato, quienes estaban en el lugar no advirtieron inicialmente la gravedad de sus heridas.