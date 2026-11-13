Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado por el crimen de la adolescente amplió su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la joven salió viva de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, cambió de abogado y pidió declarar ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. La audiencia se realizó en los Tribunales y se extendió durante más de dos horas, luego de que el imputado se reuniera con su nuevo defensor, Carlos Argüello.

Al salir, Garzón calificó la declaración como “un paso procesal más” y evitó adelantar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado de Barrelier tampoco hizo declaraciones. La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, manifestaron su malestar porque, pese a que habían concurrido con expectativas por la indagatoria, no les permitieron participar.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

Según fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la víctima, y aseguró que la adolescente salió viva de la casa. En su versión, “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, que estaría relacionada con el narcomenudeo.

El acusado también solicitó un careo con Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la audiencia, existía expectativa por la posibilidad de que Barrelier mencionara a personas que, según él, le habrían ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que haya aportado información de ese tipo.

Una causa unificada por dos investigaciones

Días atrás, el fiscal Garzón informó que reunió en un solo expediente las investigaciones contra Barrelier. La causa incluye la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado de 2025, además del femicidio de Agostina, ocurrido en 2026.

Garzón sostuvo que, de acuerdo con la investigación, Barrelier habría actuado solo en ambos casos, aunque no descartó que pudiera haber existido ayuda después de consumados los ataques. Sobre otras posibles conexiones, afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y agregó que los elementos reunidos “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

Qué dijo el fiscal sobre el avance de la causa

El fiscal aseguró que nada demorará el avance de la investigación y señaló que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”. Tras la ampliación de la declaración, la atención está puesta en las posibles medidas que puedan adoptarse en los próximos días.

Fuentes de la investigación se mostraron sorprendidas por algunas de las acusaciones y detalles expuestos por el imputado. Según indicaron, Barrelier “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares” mencionados en el marco de la causa.

Garzón reiteró que “las pruebas complican a Barrelier” y sostuvo que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación busca despejar las dudas que rodean el caso y avanzar hacia una resolución judicial.