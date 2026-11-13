Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La mujer de 22 años era madre de un nene de siete y estaba desaparecida desde hacía una semana. Por el caso detuvieron en Chaco a un vecino, quien habría admitido el crimen; la Justicia investiga un femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda del barrio Sol y Verde, en José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La causa se investiga como un posible femicidio.

La joven era madre de un nene de siete años y estaba desaparecida desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, fue localizado en Charata, Chaco, adonde había viajado el mismo lunes en que se perdió el rastro de Cáceres.

La búsqueda de Karina Cáceres y el hallazgo en José C. Paz

El sospechoso se presentó espontáneamente en una comisaría luego de comunicarse con familiares y habría reconocido que asesinó a la joven y ocultó su cuerpo. Ahora será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

El cuerpo fue hallado durante un operativo en una casa ubicada sobre la calle Suecia al 4200. En el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. Personal de Bomberos participó del procedimiento y los peritos confirmaron que Cáceres estaba dentro del pozo ciego.

Las últimas imágenes y la denuncia por desaparición

La denuncia por la desaparición habría sido presentada por la pareja de la joven, Ramón David Barrionuevo. Según su relato, había visto a Cáceres por última vez después de una discusión entre ambos. También afirmó que se fue a dormir y que, al despertar, ella ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la víctima. En una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba acompañada por un hombre y llevaba su bicicleta.

La investigación judicial y las pericias pendientes

Las imágenes fueron difundidas el 18 de julio y, según la información incorporada a la investigación, familiares del sospechoso lo reconocieron. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el asesinato y avanzar en la causa.

De acuerdo con un informe policial, la detención se formalizó en Chaco. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La investigación también incorporó un episodio previo a la desaparición. El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según la reconstrucción del caso, hubo discusiones por celos mutuos.