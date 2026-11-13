Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Nicolás José Aragón tenía 30 años, era cabo primero de la Policía Federal y padre de dos chicos. Lo balearon durante un intento de robo en Merlo; la investigación busca identificar a los motochorros que escaparon.

Nicolás José Aragón, cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), tenía 30 años y dos hijos: una nena de 7 y un nene de 5. Fanático de Boca y aficionado al ciclismo, fue asesinado por motochorros en el barrio Pompeya, en Merlo, cuando regresaba a su casa.

El policía había terminado su servicio y circulaba en una Bajaj Rouser 200, a unas 30 cuadras de su domicilio. No llevaba el uniforme. Según la reconstrucción del hecho, otra moto comenzó a seguirlo poco después de que saliera de la ruta 7, cerca de Paso del Rey.

El ataque ocurrió en la avenida del Bicentenario y Filiberto. Aragón sacó su pistola reglamentaria y dio la voz de alto, pero los asaltantes dispararon al advertir que era policía.

El ataque a Nicolás Aragón en Merlo

Aragón recibió disparos en el pecho, a la altura de la tetilla derecha, y en una pierna. Un vecino llamó al 911 y, cuando llegó el patrullero, el cabo primero todavía estaba consciente. Les contó a los agentes que pertenecía a la PFA y que le habían robado el arma reglamentaria. La moto, que también intentaron llevarse, fue hallada a pocos metros, tirada en el suelo.

El efectivo fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde murió. Se desempeñaba en la División Operativa y Seguridad, dependiente de la Subjefatura de la Policía Federal.

Durante la balacera, un vecino que pasaba por el lugar quedó en medio de los disparos. Un proyectil atravesó la luneta de su Renault Sandero y el conductor notó que tenía una herida en la cabeza. También fue llevado al hospital Héroes de Malvinas, donde declaró que había visto a dos personas enfrentarse con el policía. Por el momento, es considerado testigo del hecho.

La investigación por el crimen y la búsqueda de los sospechosos

La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la Fiscalía N.º 5 de Morón. Los investigadores analizan cámaras de seguridad para intentar identificar a los atacantes, que escaparon en dirección al Camino de la Ribera.

El asesinato de Aragón se suma a otros crímenes de integrantes de la Policía Federal registrados este año. El 26 de marzo, el cabo primero Matías Nahuel Ceballos, de 34 años, murió en Lanús durante un asalto cometido por cuatro motochorros que lo interceptaron para robarle la moto.

Ceballos integraba la División Talleres de la PFA y tenía una hija de 10 años. Estaba junto a su pareja en una Honda XR 250 cuando lo abordaron en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada. Recibió dos disparos y murió poco después en el Hospital Evita. Los asaltantes escaparon con su vehículo y su arma reglamentaria.

Otros policías federales asesinados en hechos similares

Por el crimen de Ceballos fueron detenidos cuatro sospechosos: Tiziano Stefano Quiroga, Dylan Ezequiel Santillán Galeano, Facundo Darío Salazar y Miguel Ángel Giménez. Santillán Galeano fue señalado como presunto autor material de los disparos. Se fugó el 20 de agosto de la Unidad Penitenciaria 57 de Campana y fue recapturado el 5 de octubre en Villa Jardín, Lanús.

El 21 de julio también fue asesinado el cabo Cristian Alberto Gerez, de 36 años, durante un robo de moto en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Dos motochorros lo atacaron y le dispararon en la cabeza.

Gerez trabajaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA. Fue abordado en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad.

Por ese caso detuvieron a un primer sospechoso menor de edad, quien aportó datos para localizar a otros dos adolescentes: uno de 14 años, señalado como presunto tirador, y otro de 15, acusado de conducir la moto en la que se movilizaban.