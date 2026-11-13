Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados en Cañuelas por el homicidio ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección. Ya había sido detenido otro sospechoso de 20 años.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, de 46 años, sumó dos nuevos detenidos en Cañuelas. El hombre murió el martes pasado luego de recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea que se desató en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Este jueves 9 de julio, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a un adolescente de 16 años y a un joven de 19. Ambos fueron identificados a partir de cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos.

Dos nuevos detenidos por el homicidio en Cañuelas

Por orden de la fiscalía, policías de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos, que terminaron con las detenciones de L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19. El menor fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de La Plata y su situación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso había sido detenido en la vía pública pocas horas después del homicidio. Se trata de I. N. L., de 20 años, señalado como presunto autor del ataque e identificado, al igual que los otros dos jóvenes, mediante grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una acusación por homicidio simple.

Cómo ocurrió la muerte de Franco Depauli

Mientras la Justicia reconstruye lo sucedido, José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, relató cómo habría comenzado el episodio:

"Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado". "Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio".

El periodista señaló que, en un primer momento, nadie advirtió la gravedad de las heridas que derivaron en el desenlace fatal.

La reconstrucción policial del ataque

Según la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.