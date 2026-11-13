Una jubilada de 86 años fue engañada en la calle con el cuento de la quiniela y terminó dopada en su casa. La víctima sufrió un ACV y permanece internada en coma; otras dos sospechosas siguen prófugas.

Una jubilada de 86 años fue víctima de un engaño en plena calle en Ramos Mejía: tres mujeres utilizaron una supuesta boleta de quiniela para acercarse a ella, la drogaron y luego le robaron US$ 72.000 de su vivienda. La mujer sufrió un ACV y permanece internada en estado de coma.

La secuencia comenzó cuando una de las sospechosas le pidió ayuda con un papel y le dijo: "No sé leer ¿me explica lo que dice?". Mientras la jubilada intentaba leer la boleta, otra mujer se acercó y comentó: "me parece que te ganaste el Loto". Una tercera se sumó con la frase: "Sí te ganaste el loto".

El engaño en la calle y el robo en la vivienda

Las tres mujeres rodearon a la víctima, que empezó a tambalearse y a sentir mareos. Luego le ofrecieron acompañarla hasta su casa con el argumento: "Espere señora, la acompañamos a su casa porque le debe haber bajado la presión". Así consiguieron conocer su domicilio y entrar con ella, ya bajo los efectos de la sustancia que le habrían suministrado.

Una vez dentro, las sospechosas se volvieron violentas, revolvieron la vivienda y se llevaron el dinero. La jubilada quedó dopada en su cama. Según la investigación, durante el ataque las mujeres hicieron gestos para simular que estaban armadas.

Una detenida y dos sospechosas prófugas

El hecho ocurrió el 14 de septiembre, a plena luz del día. La investigación permitió identificar a las mujeres mediante imágenes de cámaras de seguridad de comercios de la zona y de la casa de la víctima. En las últimas horas, la Policía detuvo a una de las sospechosas; las otras dos continúan prófugas.

"La víctima aseguró que sufrió un cuadro repentino de mareos y una fuerte desorientación durante el ataque, en el que las mujeres hicieron gestos en el que simulaban estar armadas, y se retiraron del lugar con una suma cercana a los 72.000 dólares", confirmaron desde la Policía.

Investigación a cargo de la fiscalía de La Matanza

Tras la denuncia, la fiscal Evangelina Laura Sánchez intervino en el caso y dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos de la banda. Desde la fiscalía solicitaron la colaboración de la comunidad: quienes hayan sido víctimas de un robo o una estafa bajo esta modalidad pueden comunicarse con la UFIJ Nº 11 de La Matanza.

Hasta el momento no se informó qué sustancia química o droga habría sido utilizada para dopar a la jubilada. La víctima continúa internada y, según la información disponible, no han podido despertarla.