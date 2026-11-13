Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo quedaron detenidos, acusados de colaborar en la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas. La última ubicación del italiano fue registrada en el norte entrerriano, donde creen que podría intentar cruzar a Uruguay.

Dos personas fueron detenidas en Entre Ríos en el marco de la investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano y exintegrante de las Brigadas Rojas que escapó el martes de una vivienda del barrio porteño de San Telmo. Ambos están acusados de haber colaborado para que pudiera huir.

Los arrestados son una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo. Según la investigación, integraban junto con Bertulazzi y otras 12 personas un grupo de WhatsApp en el que se habría planificado la fuga. Fueron localizados tras el seguimiento de un vehículo, aunque no se precisó cuál habría sido su intervención concreta.

Detenidos en Entre Ríos y elementos secuestrados

Durante el operativo, la Policía incautó seis teléfonos celulares, varios pendrives, ocho documentos de identidad distintos y dinero en efectivo. La última ubicación conocida de Bertulazzi fue registrada horas antes en el norte de la provincia.

Las autoridades consideran que el prófugo podría intentar salir de la Argentina por esa zona y trasladarse a Uruguay. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrarlo.

Recompensa para encontrar a Leonardo Bertulazzi

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1168/2026. Quienes brinden datos podrán mantener su identidad en reserva. Para aportar información, está disponible la línea gratuita 134, del Programa Nacional de Recompensas.

Bertulazzi cumplía arresto domiciliario en un departamento del quinto piso, en San Telmo, y era monitoreado mediante una tobillera electrónica. De acuerdo con fuentes oficiales, se quitó el dispositivo sin que se activara una alerta porque habría utilizado un mecanismo para alterar las mediciones de temperatura corporal, latidos y humedad registradas por el aparato.

Cómo habría escapado del departamento en San Telmo

Cuando el personal encargado del monitoreo advirtió que Bertulazzi no se movía, la Policía se dirigió al domicilio y lo encontró vacío. En el lugar había un artefacto casero que imitaba la temperatura y el pulso del prófugo.

La revisión de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de la huida: Bertulazzi habría llegado a la calle al descender con un arnés desde el balcón del departamento donde debía permanecer bajo arresto domiciliario.

El italiano está señalado por su participación en el secuestro y asesinato de un primer ministro. La investigación continúa para establecer cómo se organizó la fuga y dar con su paradero.