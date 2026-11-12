El italiano condenado por el secuestro de un empresario y el crimen de Aldo Moro escapó de su departamento en Monserrat con un artefacto que simulaba su pierna y engañaba a la tobillera electrónica. La Policía investiga cómo logró salir y dónde se refugió.

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó durante la madrugada del martes de su departamento del barrio porteño de Monserrat y volvió a la clandestinidad, después de permanecer detenido allí desde agosto de 2024. Para engañar a la custodia, habría usado un dispositivo casero que simulaba su pierna y mantenía colocada la tobillera electrónica.

El italiano, señalado como uno de los líderes de las Brigadas Rojas, fue condenado a 27 años de prisión por el secuestro de un empresario y el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, durante la década de 1970. Los investigadores sospechan que la fuga fue planificada con anticipación y que una alerta previa de la tobillera pudo haber sido una prueba.

El dispositivo casero para engañar a la tobillera electrónica

Días antes de la fuga, cerca de las dos de la madrugada, el dispositivo empezó a sonar y alertó al centro de monitoreo. Los agentes federales que custodiaban a Bertulazzi acudieron al departamento y le cambiaron la tobillera, bajo la hipótesis de que había fallado. Ahora creen que el episodio pudo haber sido un intento de quitársela.

Para la fuga, el hombre habría recurrido a su formación como ingeniero. Según la hipótesis de los investigadores, armó un aparato con un tubo de metal recubierto con grasa de cerdo, al que sujetó la tobillera con un lazo. En la cinta se leía