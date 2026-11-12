Un subcomisario de la Policía Federal declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y expuso indicios vinculados con los celulares, la camioneta de los imputados y el hallazgo del botín. También describió las hipótesis que manejó la investigación.

La posibilidad de que Loan Danilo Peña, de cinco años, haya sido atropellado a la salida de El Algarrobal volvió a plantearse este jueves durante el juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón, quien participó de la investigación, expuso indicios sobre los celulares de los acusados, una camioneta y el hallazgo de un botín.

Simón sostuvo que el silencio de los imputados podía explicarse por dos escenarios: que el niño hubiera sido levantado con vida y muriera por falta de atención médica, o que una persona allegada a los responsables de un accidente hubiera colaborado para ocultar el cuerpo.

“Yo creo que es lo más probable que haya ocurrido, un accidente fatal. Sabemos que en un caso de un homicidio culposo las penas son más bajas que en un hecho doloso y eso nos llevaba a pensar. Si fue un accidente, por qué nos llevó a todo esto (por el juicio) y la única posibilidad que se nos ocurría eran dos: que la víctima estuviera con vida y no le haya brindado la asistencia médica que requería; o una vez consumado el accidente fatal, un allegado haya colaborado con el ocultamiento de cuerpo”, sostuvo Simón.

La investigación sobre los celulares y la camioneta

El subcomisario cuenta con 25 años de experiencia en investigaciones de homicidios. Llegó a 9 de Julio a fines de junio de 2024 y permaneció allí más de un mes como parte del equipo que trabajaba para el Juzgado y la Fiscalía Federal de Goya. Participó de rastrillajes, allanamientos y pericias.

Entre las tareas mencionó el análisis de la camioneta de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, en cuya parte delantera se detectaron posibles rastros de sangre. Perros entrenados en odorología también marcaron la presencia del olor de Loan en el vehículo, que había estado cerca de la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal.

Simón señaló que les llamó la atención la falta de información en algunos teléfonos y la existencia de “cierto patrón de borrado”. Según recordó, el celular de Pérez dejó de reportar señal dos veces durante el día del hecho, por lapsos cercanos a una hora. Uno de esos períodos coincidió con el horario de salida de El Algarrobal.

“Se hizo una comparación con los días anteriores y se constató que no era un movimiento habitual de ese celular”, detalló.

El investigador también se refirió a los mensajes que Pérez le envió al comisario Walter Maciel. Dijo que, cuando pidió custodia y solicitó dejar sus vehículos en la comisaría por temor a que le “plantaran pruebas”, los investigadores advirtieron que describía una coartada.

“En los mensajes que le manda al comisario Walter Maciel notamos que describía una coartada, un acto de defensa”, reveló Simón.

El botín de Loan y la hipótesis de que fue plantado

Durante el allanamiento a la casa de Pérez y Caillava, los investigadores encontraron un papel roto con un detalle de las comunicaciones que habían mantenido después del hecho. “Es algo que nunca vi. Era como un backup de las llamadas”, describió el subcomisario.

Simón explicó que la investigación se concentró en tres hipótesis: homicidio culposo o doloso, secuestro o trata. Otras líneas, afirmó, fueron descartadas rápidamente. “Homicidio culposo o doloso, secuestro o trata, pero finalmente surgieron indicios que hacen suponer una sustracción y ocultamiento”, señaló.

Sobre el botín de Loan, encontrado en un lodazal alejado del naranjal donde se lo vio por última vez, el oficial sostuvo que “Era imposible encontrarlo si no se sabía que estaba ahí”. A partir de la geolocalización de los teléfonos, dijo que cree conocer cuándo se lo entregaron a la imputada Laudelina Peña, tía del niño, para “plantarlo”.

Según Simón, el GPS del celular de Caillava la ubicó esa tarde cerca de la escuelita, donde se habría encontrado con Laudelina. El trayecto en vehículo hasta la casa, explicó, demandaba menos de un minuto, pero Caillava tardó cerca de nueve.

“El GPS del celular de Caillava la ubica esa tarde cerca de la escuelita”, detalló.

Laudelina había instalado inicialmente la hipótesis de que Loan fue atropellado y que luego ocultaron el cuerpo. Sin embargo, al declarar en el juicio se retractó y afirmó que esa versión era mentira. Sobre los acusados de intentar desviar la investigación, Simón manifestó: “Nosotros pusimos en conocimiento de la Justicia el manejo extraño de esta gente”.

Cruce en el tribunal y testimonios sobre las pericias

El interrogatorio a Simón derivó en un fuerte intercambio entre el abogado Rodolfo Baqué y el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni. El magistrado le dijo al defensor de Elizabet Cutaia: “Usted está transformando todo esto en un circo”. También lo acusó de “interrumpir a cada paso del juicio” y pidió a la secretaria que “se deje constancia de la actitud del doctor Baqué ante la presidencia”.

La jornada había comenzado con el testimonio de Jorge Luis Rómulo, quien presenció el secuestro de las prendas de Loan encontradas en la Comisaría de 9 de Julio. Dijo que no recordaba si estaban en cajas o bolsas y que las fueron sacando de a poco. Mencionó prendas con imágenes del Hombre Araña, un par de botas de lluvia y una funda de almohada. También señaló que la Policía de Corrientes entregó a la Policía Federal un papel con el detalle de la ropa.

La oficial de la Policía Federal Paula Altamirana declaró que buscó huellas dactilares en los vidrios de la Ford Ranger de Caillava y Pérez, pero no pudo recolectar rastros. Indicó que, al comenzar el procedimiento, la camioneta tenía fajas de seguridad. También declaró Diego Terri, integrante de la fuerza que trabajaba como chofer de los peritos que analizaron el vehículo.

Por su parte, la subinspectora federal Abril Pizarro relató que realizó pericias químicas y detectó posibles vestigios de sangre humana en cuatro sectores del paragolpes delantero de la Ford Ranger mediante una prueba de Luminol.

“Teníamos color, persistencia e intensidad en cuatro sectores”, sostuvo Pizarro.

Las muestras fueron enviadas para determinar si se trataba de sangre y establecer un patrón genético. La subinspectora aclaró que el resultado del Luminol era “orientativa”.