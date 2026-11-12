Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

Santino Alvarado, de 21 años, fue detenido en una causa por armas y otra por venta de drogas. En la vivienda secuestraron tres armas y, antes de ser arrestado, rompió tres celulares.

Santino Alvarado, de 21 años e hijo de Esteban Lindor Alvarado, fue detenido este jueves en la ciudad de Funes durante una serie de operativos por investigaciones vinculadas con armas y venta de estupefacientes. Su padre es considerado jefe de una organización narcocriminal y fue condenado a prisión perpetua por varios delitos.

La detención fue realizada por la Policía Federal Argentina junto con fiscales provinciales y nacionales. Los procedimientos incluyeron más de 30 allanamientos en el marco de dos expedientes: uno por armas, radicado en la Justicia ordinaria de Santa Fe, y otro por comercialización de drogas, tramitado en el fuero federal e impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Armas secuestradas en la vivienda de Funes

Los efectivos encontraron a Alvarado en una casa de Funes, donde incautaron una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre.380 y una escopeta. Antes de ser esposado, el joven rompió tres teléfonos celulares.

La Justicia lo señala como jefe de una banda a la que se atribuyen graves delitos relacionados con el tráfico de drogas. En la investigación intervienen los fiscales federales Diego Iglesias, de Procunar; Matías Scilabra, de Procelac; Diego Velasco y Juan Argibay Molina.

La investigación y los vínculos bajo análisis

También participa la Unidad Fiscal de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, dependiente de la Fiscalía General de Santa Fe y a cargo de Juliana González.

Días atrás, el nombre de Alvarado había sido mencionado después de que arrojaran carteles amenazantes en una escuela y un jardín de infantes de la zona noroeste.

Además, es investigado por su presunto vínculo con la barra brava de Rosario Central, en el marco de las averiguaciones por el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte en las inmediaciones del Gigante de Arroyito.