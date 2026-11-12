Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 12:13 p. m. · 1 min de lectura

El adolescente está acusado de participar en una agresión grupal contra mujeres trans en el Parque Tres de Febrero. El ataque ocurrió durante la madrugada del dos de noviembre y la detención se concretó una semana después.

Un adolescente fue detenido acusado de participar en un ataque grupal contra mujeres trans en el Parque Tres de Febrero, en los bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. La detención se produjo una semana después de la agresión, ocurrida durante la madrugada del dos de noviembre.

Según las denuncias, un grupo de jóvenes que circulaba en bicicletas atacó a varias mujeres con palos, piedras y otros objetos. Algunas de las víctimas intentaron escapar mientras se desarrollaba el episodio.

La investigación permitió identificar a sospechosos

Parte de lo ocurrido fue grabado y difundido en redes sociales, donde también aparecieron mensajes discriminatorios. La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, publicaciones en esas plataformas y testimonios de las víctimas.

Los investigadores identificaron perfiles de redes sociales presuntamente vinculados con el ataque, algunos de ellos pertenecientes a menores de edad. A partir de las pruebas reunidas, se ordenaron allanamientos: uno de los sospechosos fue detenido y se secuestraron dispositivos electrónicos para realizar peritajes.

Las víctimas denunciaron una agresión por odio

Las mujeres agredidas denunciaron que no se trató de un enfrentamiento casual, sino de una agresión dirigida contra ellas por su identidad de género. El hecho generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual, que reclamaron justicia y medidas para prevenir nuevos episodios de violencia.

La causa continúa abierta y la Justicia busca determinar la responsabilidad de otras personas que habrían participado. Los investigadores trabajan para esclarecer lo ocurrido.

El episodio volvió a poner en discusión la violencia y la discriminación que enfrentan las personas trans, en particular quienes trabajan en espacios públicos.