Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:24 a. m. · 2 min de lectura

Las imágenes del actor recorriendo un centro comercial de Río de Janeiro volvieron a instalar su nombre en los medios argentinos. Darthés cumple una condena de seis años de prisión bajo un régimen semiabierto.

Juan Darthés reapareció en Brasil: fue filmado de compras en un shopping mientras cumple su condena

El actor argentino Juan Darthés volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que se difundieran imágenes suyas realizando compras en un centro comercial de Río de Janeiro, Brasil, acompañado por su esposa, María del Carmen Leone.

Después de varios meses alejado de las cámaras y de la exposición pública, Darthés fue sorprendido recorriendo un local de indumentaria, con varias bolsas de compras en sus manos, una campera y una gorra azul que le cubría parte del rostro.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Sálvese Quien Pueda, conducido por Yanina Latorre, y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Según trascendió, el actor caminaba con la mirada hacia abajo y evitaba quitarse la gorra mientras recorría el comercio.

Una aparición que genera interrogantes

La presencia de Darthés en un shopping llamó especialmente la atención debido a que fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el actor se encuentra bajo un régimen semiabierto en Brasil, una modalidad que permite determinadas actividades fuera del establecimiento penitenciario, aunque establece obligaciones y controles judiciales.

Esta situación explicaría por qué puede ser visto en lugares públicos pese a la condena que pesa sobre él.

La condena por el caso Thelma Fardin

La causa judicial comenzó en 2018, cuando Thelma Fardin denunció públicamente a Darthés por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo, en 2009.

En aquel momento, Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

Después de conocerse la denuncia, el actor se instaló en Brasil, donde continuó el proceso judicial.

En mayo de 2026, la Justicia brasileña rechazó recursos presentados por la defensa y ratificó la condena a seis años de prisión.

La palabra de Thelma Fardin

Tras conocerse la resolución judicial, Fardin expresó públicamente su satisfacción por el resultado de un proceso que atravesó distintas instancias judiciales y se extendió durante varios años.

La actriz destacó la importancia de haber sostenido su reclamo y manifestó que considera cerrado este capítulo de su vida.

Mientras tanto, las nuevas imágenes de Juan Darthés recorriendo un shopping brasileño volvieron a instalar su nombre en los medios argentinos y reabrieron el debate público sobre las condiciones en las que cumple su condena.