Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La Fiscalía identificó a siete personas vinculadas con la agresión en el Parque Tres de Febrero y avanza con nuevas órdenes de detención. Dos de los perfiles investigados corresponderían a menores de edad.

A diez días del ataque contra mujeres trans en el Parque Tres de Febrero, en Palermo, detuvieron este miércoles a uno de los sospechosos. Es el primero de los siete perfiles identificados en la investigación, que continúa con órdenes de detención vigentes.

La acusación contra el joven quedó encuadrada en el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género, según informó el Ministerio Público Fiscal. Dos de las personas identificadas serían menores de edad.

Cómo avanzó la investigación por el ataque en Palermo

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, impulsó la investigación de oficio. La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por la jueza Penal Juvenil Mercedes Maiorano.

Para identificar a los sospechosos, los investigadores analizaron videos, perfiles digitales y cámaras de seguridad, además de evaluar médicamente a las víctimas. En esos estudios se constataron lesiones leves. También relevaron perfiles en redes sociales desde los que se habían compartido imágenes de la agresión.

Siete perfiles identificados y domicilios bajo investigación

Hasta el momento, la Fiscalía individualizó siete perfiles de interés, dos de ellos correspondientes a menores de edad, y corroboró siete domicilios en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esas direcciones serán allanadas.

El ataque ocurrió la noche del domingo 1 de noviembre, cuando un grupo de ciclistas, integrado por jóvenes y algunos adolescentes, agredió a mujeres trans que estaban en la zona ofreciendo servicios sexuales. Entre las personas golpeadas hubo un adolescente de 14 años, que debió ser hospitalizado por las contusiones en la cabeza.

Videos del ataque y testimonios de las víctimas

Los agresores filmaron la agresión y difundieron los registros en redes sociales, con la leyenda “a correr a los trabas”. En las imágenes se observan gritos, desorden y jóvenes que arrojan distintos objetos contra las mujeres. La difusión de los videos generó un amplio repudio.

La presidenta de la Federación Argentina LGBT+, María Rachid, describió la escena: “Fue un caos, eran más de 100 personas con palos, piedras y conos. Primero pasaron, las vieron y empezaron a correrlas para golpearlas. Les tiraron de todo. Algunas chicas pudieron esconderse o salir corriendo, pero ellos las persiguieron con las bicicletas”.

La semana anterior, cinco de las mujeres agredidas prestaron declaración testimonial y aportaron el material que tenían sobre los atacantes. La investigación sigue en curso para identificar y detener al resto de los responsables.

Tras el episodio, vecinos llamaron al SAME para asistir a las personas heridas. Un adolescente de 14 años fue trasladado al Hospital Fernández con un traumatismo de cráneo.