Elcira Giménez González fue identificada por sus huellas dactilares y quedó detenida en Misiones, donde había sido asistida tras presentarse como víctima de trata. La buscan por el asesinato de Magalí Levy, cometido durante un robo en Recoleta en marzo de 2025.

Elcira Giménez González, de 28 años, fue detenida en Misiones acusada de haber ideado el robo en el que asesinaron a Magalí Levy en su departamento de Recoleta. La mujer había sido localizada bajo otra identidad y recibió asistencia luego de afirmar que era víctima de trata de personas. La identificación se concretó mediante el cotejo de sus huellas dactilares.

Levy tenía 28 años, estaba casada y era madre de dos hijos. El 7 de marzo de 2025 había llevado a los chicos al colegio y debía pasar a buscarlos al mediodía. Cuando no se presentó, desde la institución llamaron a su esposo, quien la encontró en la vivienda de la calle Sánchez de Bustamante al 1200 y alertó al 911.

La mujer había sido atada, golpeada y asfixiada con una bolsa de nylon en la cabeza. El departamento estaba revuelto y faltaba una pequeña caja de seguridad. Las cámaras del edificio registraron a una mujer vestida como empleada doméstica y a un hombre que entró detrás de ella.

La detención de la acusada en Misiones

La Policía de Misiones informó que el lunes 9 de noviembre, durante un control en el ingreso a Puerto Alcázar, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo con tres ciudadanos paraguayos y un hombre de nacionalidad china. En la verificación, comprobaron que una de las mujeres y el ciudadano chino no podían acreditar un ingreso regular a la Argentina.

Durante el traslado de la mujer hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, ella manifestó que era víctima de trata y que había sufrido abusos sexuales en Paraguay. El martes 10 de noviembre, la Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de la fiscal Silvina Gutiérrez, dispuso la intervención de la Dirección Trata de Personas de la Policía provincial.

La Policía de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos activaron mecanismos de asistencia y protección, y la alojaron inicialmente en una casa refugio. Luego, información aportada desde Paraguay y el análisis de las huellas dactilares permitieron establecer su identidad. La detención estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones de Gendarmería.

Los sospechosos del asesinato de Magalí Levy

La investigación ya había identificado a otros integrantes del grupo, que había escapado a Paraguay. Entre ellos está Sixto Amarilla, de 30 años, esposo de Giménez González y uno de los prófugos. Aunque tiene domicilio legal en José C. Paz, estaría vinculado a la venta de cocaína y marihuana en la villa 31 de Retiro, de acuerdo con la información del caso.

También buscan a Diana, amiga de Giménez González, señalada como la mujer que ingresó al edificio con uniforme de empleada doméstica y que llevaba poco tiempo trabajando en la casa de los Levy. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de ambos sospechosos. Detrás de Giménez González aparece un joven identificado como su hermano, Iván Giménez González, de 20 años, detenido en San Pedro en 2025 y acusado de ser el autor material del homicidio.

Después de la detención de Iván, Osmar Algarín Brítez, de 25 años, se entregó ante la Policía paraguaya. Está acusado de encubrimiento y de haber ayudado a Amarilla y a su esposa a instalar un lugar donde guardar el botín. Registros migratorios indican que, pocos días después del crimen, cruzó la frontera en la misma camioneta Renault en la que viajaban Amarilla y Giménez González.

El robo y la caja de seguridad

La pareja alquilaba un apart sobre la avenida Corrientes, frente al shopping Abasto y a unas diez cuadras del edificio de Levy. Según la reconstrucción de la investigación, Algarín Brítez habría colaborado para acondicionar un aguantadero. Con información aportada por la SIDE argentina, policías paraguayos del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, a cargo del comisario principal Nimio Abel Cardoso Espíndola, llegaron hasta San Pedro y encontraron a Iván.

De acuerdo con lo que el joven habría relatado a los investigadores, él y su hermana integraban un grupo dedicado a robos con un mismo método: Elcira trabajaba con Diana, quien entraba a las viviendas como empleada doméstica, ganaba la confianza de sus habitantes y luego facilitaba el ingreso de sus cómplices. En el caso de Levy, el asalto se volvió violento porque buscaban una caja de seguridad en la que suponían que había mucho dinero.

Iván habría contado que trasladaron la caja cerrada a la casa de Amarilla y la abrieron con una amoladora. En su interior había unos 6.000 dólares, que fueron repartidos. También se llevaron ropa del departamento. La Policía paraguaya cree que un par de zapatillas secuestradas durante un operativo el martes pertenecía a la víctima.

En un allanamiento en la vivienda de Iván también habrían secuestrado ropa similar a la que llevaba el hombre registrado en las cámaras del edificio de Sánchez de Bustamante al 1200. El joven habría cruzado por tierra a través de Formosa tres días después del crimen.

Quién era Magalí Levy

Levy había sido alumna y profesora del colegio Martín Buber, en Palermo, y luego estudió Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Su asesinato tuvo una fuerte repercusión en la colectividad judía. El rabino de AMIA, Eliahu Hamra, también se pronunció sobre el caso.