El italiano, condenado por el secuestro y asesinato de un empresario en Génova, escapó de su departamento en Buenos Aires mientras cumplía prisión domiciliaria. La fuga ocurrió durante el feriado por la visita del papa León XIV y motivó una recompensa de 20 millones de pesos.

Para los vecinos de un edificio de la calle Defensa al 600, en San Telmo, Leonardo Bertulazzi era un hombre amable, elegante y de humor inteligente. A los 74 años, solía bajar desde su departamento del quinto piso para hacer compras y conversar con los chicos del edificio. Pero detrás de esa vida de barrio había una historia ligada a las Brigadas Rojas, el grupo armado italiano del que formó parte.

La rutina cambió a fines de agosto de 2024, cuando la Policía Federal instaló una consigna en el edificio. El 29 de agosto, Bertulazzi fue detenido por una condena vinculada al secuestro y asesinato del empresario industrial genovés Pietro Costa, cometido en 1977. Un año después, las Brigadas Rojas secuestraron y mataron al ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La condena de Bertulazzi y su vida en Buenos Aires

Bertulazzi permanecía prófugo desde 1980. Fue condenado en ausencia en 1985 y se ocultó en Centroamérica. En 2022 tuvo un breve paso por prisión, pero un tribunal ordenó su liberación porque, en ese momento, una condena dictada en rebeldía no habilitaba su extradición.

Tras su detención en Argentina, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, mientras se esperaba su extradición. Vecinos lo describían como un hombre de trato cordial, que parecía más un profesor universitario que un integrante de una organización terrorista. Su esposa, la alemana Bettina Kopcke, se ocupaba de las compras y de las tareas cotidianas. La definían como reservada y de pocas palabras.

Cómo fue la fuga del edificio de San Telmo

La custodia policial se había reforzado en las semanas previas, luego de que la tobillera electrónica emitiera una señal compatible con un intento de retiro. Según el relato de residentes, había entre dos y cuatro agentes durante el día, distribuidos entre el quinto piso y la entrada, y también se mantenía vigilancia por la noche. Un policía le habría dicho a un vecino: “El juez pidió que estemos en la puerta porque hay un riesgo de fuga”. Después, el dispositivo fue reemplazado.

La fuga se produjo a las 6 del martes 10 de noviembre, durante el feriado en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV. De acuerdo con la reconstrucción, Bertulazzi se colocó un arnés, rompió el alambrado del balcón y descendió cinco pisos hasta un techo. Desde allí pasó a otra azotea, caminó y saltó unos cinco metros hasta un terreno baldío donde antes funcionaba un estacionamiento.

Luego trepó un portón de unos dos metros y cayó en la vereda de la calle Bolívar al 600. Una cámara de seguridad registró el tramo final: las imágenes lo muestran con signos de dolor en las piernas, sentado sobre un saliente de la pared. Después de recuperarse, se alejó del lugar. “Con ese baldío habrá soñado estos dos últimos años”, comentó un vecino al conocer el recorrido.

La búsqueda y la recompensa por el ex integrante de las Brigadas Rojas

La posible fuga llamó la atención porque, según vecinos, Bertulazzi se quejaba de dolores crónicos en la espalda y las piernas. En varias ocasiones habría necesitado asistencia médica y era trasladado en silla de ruedas cuando debía presentarse ante la Justicia. “Se quejaba de dolores crónicos en espalda y piernas, y decía no podía caminar”, relató un residente.

Desde que Bertulazzi desapareció, su esposa observa desde el balcón el despliegue policial. La búsqueda quedó a cargo de detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrarlo y lograr su captura, según la resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Las Brigadas Rojas, organización de la que Bertulazzi integró la cúpula, fue responsable de acciones armadas en Italia. Entre sus crímenes se cuentan el secuestro y asesinato de Pietro Costa, en 1977, y el secuestro y asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro italiano, en 1978.