Cata, de 15 años, recordó el choque frontal entre un camión y un remis en el que viajaba junto a su amiga Ana Peralta Rondanina, quien murió cuatro días después. Su testimonio forma parte de un documental que se estrenará en Necochea.

“¡Chocamos, ayuda, necesito ayuda!” fue el mensaje desesperado que Cata, de 15 años, envió después de recuperar el conocimiento tras un choque frontal en la ruta provincial 88. La adolescente viajaba en un Fiat Siena que fue embestido por un camión cerca del paraje San José, entre Mar del Plata y Necochea.

Era de noche y hacía frío. Como no podía moverse con facilidad, salió hasta la banquina y encendió la linterna de su celular para hacer señales a los vehículos que pasaban. Dos automovilistas se detuvieron, la asistieron y llamaron a la ambulancia y a la Policía.

El choque en la ruta 88 y el pedido de ayuda

La joven reconstruyó la secuencia en el documental “Anita, una luz que no se apaga”, realizado por el periodista y realizador Fabián Pérez Battaglini. La producción tendrá dos funciones este jueves 12 de noviembre, a las 18.45 y a las 20, en el Cine Teatro Toledo de Necochea.

“Empecé a mandar mensajes al grupo, empecé a llamar. Cuando me contestaron, empecé a decir: '¡Chocamos, ayuda, necesito ayuda!'. No sabía qué más hacer”, relató Cata.

La tragedia ocurrió a las 20.30 del domingo 12 de julio de 2026. De acuerdo con la investigación, un camión frigorífico Iveco con semirremolque, que transportaba pescado desde Rawson hacia Mar del Plata, se cruzó de carril y chocó contra el Siena. El vehículo era conducido por Jesús Alberto Castillo, de 59 años.

Quiénes viajaban en el Fiat Siena

El remisero Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años, murió en el lugar. El impacto alcanzó el lado izquierdo del auto y afectó con mayor gravedad al conductor y a Ana Peralta Rondanina, amiga de Cata, también de 15 años, que viajaba detrás de él. Las adolescentes regresaban a Necochea y jugaban juntas al vóley en el club Once Unidos.

Ana, conocida como “Anita” y “La Colito”, sufrió un traumatismo de cráneo severo y un neumotórax. Murió cuatro días después en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, tras una cadena de oración en la que también participaron integrantes de Las Panteras, el seleccionado femenino de vóleibol. La otra pasajera, la jubilada Ana Beatriz Delménico, de 68 años, sufrió fracturas en la zona costal izquierda.

Castillo fue internado en el Hospital Municipal de Miramar con una fractura de peroné. Quedó imputado por doble homicidio culposo y lesiones culposas.

El recuerdo de Anita y el reclamo por la ruta

En el documental, Cata recordó que el viaje transcurría con normalidad y que Anita se había quedado dormida. “Veníamos hablando lo más normal. En una Anita me dijo: 'Bueno, me voy a dormir, estoy cansada'. Se sentó con las rodillas al pecho y se acostó a dormir con la cabeza en el apoyacabezas. Estaba durmiendo. Y yo ahí me puse a hablar con el chofer”, contó.

“Veníamos lo más normal, el chofer había corrido el auto. Vimos una luz que estaba a menos de 2 metros, 10 metros. Y ahí es cuando el chofer gritó: '¡La puta madre!'. Pasó el choque, me desmayé... me desperté, yo estaba asustada, no me podía mover, ya venía de una lesión en el tobillo y me lo volví a lesionar”, narró.

“Yo no me podía mover. Estaba helada, no sabía qué había pasado, no entendía. Empecé a escuchar gritos, que era porque el chofer se había despertado, no sabía cómo reaccionar. Yo solo quería saber cómo estaba Anita. Ella estaba con los señores que me estaban ayudando y yo decía: '¿Cómo está Anita? Quiero verla a Anita'. Lo único que vi es cuando la sacaron del auto en la camilla”, recordó. Fue la última vez que vio con vida a su amiga.

La madre de Anita, la maestra jardinera Andrea Rondanina, de 46 años, impulsa el reclamo para que la ruta provincial 88 se convierta en autovía. Tras la muerte de su hija, decidió promover esa transformación en un corredor de 127 kilómetros entre Mar del Plata y Necochea, que ha sido escenario de numerosos siniestros viales.