Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

La fiscalía y la querella solicitaron que Néstor Pavón sea condenado a prisión perpetua y quede detenido tras el veredicto, previsto para el 30 de noviembre. La defensa pidió su absolución en el juicio por el crimen ocurrido en Gualeguay en 2017.

La fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para Néstor Pavón en el juicio por el femicidio de Micaela García, la estudiante de 21 años violada y asesinada en 2017 en Gualeguay. También solicitaron que el acusado quede detenido una vez que se conozca el veredicto, ante el riesgo de fuga y porque llegó en libertad al debate.

Los fiscales Jorge Gamal Taleb y Maite Burruchaga consideraron que Pavón fue coautor del crimen junto con su ex empleado, Sebastián Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua y cumple su pena en la cárcel.

El pedido de perpetua y detención para Néstor Pavón

En su alegato, los fiscales recordaron el compromiso solidario de Micaela y señalaron que ella “realizaba acciones solidarias en distintos lugares” porque “vivía en su relación con el otro”. También destacaron la lucha de sus padres y el impacto de la ley que lleva el nombre de la joven.

Al cerrar la exposición, Gamal Taleb pidió que Pavón sea condenado por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género”. Además, solicitó que se le dicte prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y que sus datos genéticos sean incorporados al banco de ADN de personas con antecedentes penales.

“Este alegato es en memoria a Micaela”, expresó el fiscal ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Nicolás Gazali y Maximiliano Otto Larroca Rees.

La querella adhirió a la acusación de la fiscalía

Los abogados querellantes Ramón Salto y Edwin Valenzuela Rojas respaldaron la acusación fiscal y reclamaron también la prisión preventiva. Fundamentaron el pedido en el riesgo de fuga frente a la pena máxima que podría recibir Pavón.

“Las pruebas muestran la absoluta certeza de la coautora del encartado”, remarcaron. Además, describieron a Micaela como “una joven militante comprometida con los derechos humanos”.

Para concluir, reprodujeron un mensaje publicado por la estudiante el 7 de noviembre de 2016: “No puedo ni quiero dejar de indignarme por los casos de femicidios. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema machista? NiUnaMenos.”

La defensa pidió la absolución de Pavón

Tras un cuarto intermedio, los defensores sostuvieron que Wagner “mintió, miente y seguirá mintiendo” al involucrar a Pavón y afirmaron que lo hace por “intereses oscuros y malignos”. Por ese motivo, solicitaron la absolución y rechazaron que se imponga prisión preventiva, al señalar que su defendido siempre estuvo ajustado a derecho.

La audiencia se extendió durante casi 12 horas. En el tramo final hablaron familiares de la víctima y el acusado. Néstor García, padre de Micaela, repasó cómo atravesó la familia los últimos nueve años y afirmó que nunca estuvieron de acuerdo con la condena inicial a Pavón por encubrimiento.

Pavón reiteró que es inocente, pidió perdón a los familiares de Micaela y volvió a apuntar contra Wagner. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 30 de noviembre a las 8, cuando dará a conocer un adelanto del fallo.

El recorrido judicial del femicidio de Micaela García

El nuevo juicio comenzó el 29 de octubre, después de un prolongado proceso judicial. En octubre de 2017, los jueces Javier Cadenas, Darío Crespo y María Pivas condenaron a Wagner a prisión perpetua por el femicidio y a Pavón a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado.

En mayo de 2019, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la sentencia contra Pavón por “fallas en la valoración de la prueba” y ordenó realizar otro juicio oral. En 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión e impidió el nuevo debate. Sin embargo, en 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se llevara adelante otro juicio, que finalmente comenzó en octubre.

Durante el debate, Pavón declaró ante el tribunal que fue “señalado” por la Justicia y por la sociedad. Contó que tuvo que mudarse y que comerciantes se negaban a venderle productos después de que recuperó la libertad.

El acusado dijo que dejó Entre Ríos y que actualmente trabaja en un emprendimiento rural en Bandera Bajada, Santiago del Estero, donde formó una nueva familia y tuvo una hija que ya tiene dos años. También afirmó que todas las semanas firma en un destacamento policial para acreditar que está a disposición de la Justicia.

Al responder una pregunta de la fiscal Burruchaga sobre su percepción del lugar de la mujer en el hogar, Pavón expresó: “A mi señora la ayudo en todo. Que una mujer atienda a su esposo, no quiere decir que la mujer sea una esclava. Que atienda al marido por amor, como el marido atiende a la mujer por amor. No tiene que ser una esclava, tiene que ser compañero de su esposo”.