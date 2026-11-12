Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 5 min de lectura

Una trabajadora social declaró que los hijos de Laudelina Peña y Bernardino Benítez querían volver a sus casas. Además, un perito confirmó que separó y rotuló un cabello hallado en el botín atribuido a Loan para realizar un análisis de ADN.

El testimonio de la licenciada en trabajo social Karina Pedrini complicó a las personas acusadas de entorpecer la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años. La profesional contó que los hijos menores de Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez, a quienes entrevistó en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio, le dijeron que querían volver a sus casas.

La declaración no fue pública porque involucró a dos menores. Pedrini había sido enviada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de San Roque, a cargo de Edgardo Félix Blanco, para evaluar la situación de los chicos, cuyos padres ya estaban detenidos.

El testimonio sobre los menores en el hotel de 9 de Julio

La intervención de la funcionaria del Poder Judicial de Corrientes puso en cuestión la versión del grupo conocido como los falsos Dupuy. Sus integrantes sostienen que el traslado de los niños junto a Macarena Peña y Camila Núñez respondió a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

En la audiencia también declaró Jorge Reimer, bioquímico del Instituto Médico Forense de Corrientes. El especialista confirmó que el botín hallado en un lodazal, a casi tres kilómetros del lugar donde desapareció Loan, tenía un cabello con bulbo. “Yo separé y rotulé esa muestra”, afirmó sobre el material que quedó preparado para un análisis de ADN.

El cabello hallado en el botín y el análisis de ADN

Reimer explicó que viajó a 9 de Julio para tomar muestras destinadas a cotejos genéticos. Su tarea incluyó comparar muestras de sangre y buscar células epiteliales en prendas secuestradas. También remarcó que los procedimientos se realizaron con la correspondiente cadena de custodia.

El bioquímico señaló que las muestras recogidas en el terreno y durante distintos procedimientos judiciales fueron remitidas a la Justicia Federal, luego de que los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry se inhibieran.

El hallazgo del cabello también consta en un informe de Florencia Esquivel, licenciada en criminalística de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El documento describió un pelo castaño oscuro, de 16,5 centímetros y con el bulbo completo, que fue enviado para un análisis de ADN.

Las pericias todavía no aportaron avances decisivos

Fuentes judiciales indicaron que en próximas audiencias deberán declarar los peritos que realizaron los estudios. Según adelantaron, el resultado del análisis del cabello no permitió obtener mayores avances en la investigación.

La jornada también dejó episodios que expusieron desprolijidades en el desarrollo del juicio. El abogado de Elizabeth Cutaia, acusada de desviar la investigación, avisó que se encontraba en Luján por la visita papal y que su defendida, quien es abogada, asumiría su propia defensa. Otro defensor siguió la audiencia desde el interior de un auto mientras conducía.

Testigos relataron el procedimiento en el hotel

La audiencia había comenzado con las declaraciones de dos mujeres que presenciaron el procedimiento de la Prefectura Naval en el hotel de 9 de Julio. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo había enviado a la fuerza para identificar a las personas que trasladaron hasta allí a testigos clave del caso.

Sandra Inés Sánchez manifestó temor durante su declaración. Dijo que permaneció sentada y observando durante las casi diez horas que duró el procedimiento, y que vio a los chicos jugar.

Verónica Robledo aportó más detalles y contó que sintió miedo cuando Nicolás “El Americano” Soria les habló de mala manera. Por ese motivo, explicó, decidieron quedarse en la planta baja del hotel. “Ellos dijeron que eran de la Fundación Lucio Dupuy y el de Prefectura le tomó los datos. Esas personas estaban viviendo ahí con los menores, Camila y Macarena”, declaró. También indicó que una médica fue al lugar porque uno de los chicos tenía fiebre o síntomas de gripe.

Rastrillajes y vehículos bajo custodia

El primer alférez de Gendarmería Leonardo Moya declaró que una Ford Ranger y un Ford Ka, pertenecientes a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, y un Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi fueron trasladados a la Sección Santa Lucía. Los vehículos quedaron depositados con fajas de seguridad. “El traslado lo hizo el personal de Pericias de Gendarmería”, señaló.

Moya, quien actualmente presta servicios en Catamarca, también participó de rastrillajes en campos, caminos secundarios y rutas para buscar a Loan, aunque dijo que no encontraron elementos de interés.

El comandante mayor de Gendarmería Horacio Ifrán describió los operativos en la zona de El Algarrobal, donde trabajó junto a unos cien efectivos y dos perros entrenados para buscar cuerpos humanos. Víctor Recalde, integrante de la Unidad de Monte de la fuerza, se refirió a los rastrillajes realizados hacia fines de junio, que incluyeron lagunas. Según contó, los efectivos ingresaron al agua hasta la cintura y revisaron el lecho con palos, pero no hallaron indicios sobre el chico.

La desaparición de Loan en Corrientes

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en una zona rural de 9 de Julio. Al terminar la comida, tres adultos y seis menores fueron hasta una tapera cercana para buscar naranjas. En esas circunstancias se produjo la sustracción del niño.

Más tarde, el olor de Loan fue detectado en los dos vehículos de Caillava y Pérez. Ambos habían participado del almuerzo y se retiraron del lugar poco después de enterarse de la desaparición.