El fiscal general Sandro Abraldes solicitó esa pena por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. También pidió que el músico sea detenido de inmediato y cumpla la condena en prisión.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de su vecino, Cristian Maximiliano Díaz. El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 29, Abraldes sostuvo que el músico disparó contra Díaz y rechazó que se tratara de un caso de legítima defensa. La exposición se extendió durante cerca de tres horas ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El fiscal afirmó que Álvarez quiso matar a Díaz

"Álvarez jugó a ser Dios, se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más", sostuvo el fiscal. También afirmó que "este homicidio es la obra de Pity Álvarez" y que el músico "lo quiso matar".

Abraldes abrió su presentación con la frase "La ley manda", en alusión a las remeras con la inscripción "La gente manda" que Álvarez había usado en audiencias anteriores. "No depende de la popularidad del acusado, de su trayectoria artística ni de la empatía, sino de los hechos y de lo que eso deriva y la responsabilidad ante la ley", señaló. Y agregó que "a Pity, como a todos los ciudadanos, la ley les prohibía matar y ese mandato lo quebrantó".

El alegato descartó la legítima defensa

El representante del Ministerio Público describió a Díaz como "la única víctima de este proceso penal" y presentó videos y croquis del lugar del hecho. También valoró los testimonios de dos testigos presenciales y cuestionó la hipótesis de la defensa sobre la presencia de un arma, luego de que se detectaran rastros de pólvora en la víctima.

"El propio Álvarez dijo que vio un arma, pero jamás que fue disparada. El resto de testigos no vieron arma", afirmó Abraldes. Según el fiscal, las pruebas no respaldaron el intento de presentar a Díaz como una persona temida o peligrosa. "Álvarez lo quiso matar. No fue una consecuencia accesoria de su persona, le disparó para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz muriera", expresó.

Al referirse al enfrentamiento previo, Abraldes sostuvo que Díaz había invitado a Álvarez a pelear para resolver sus diferencias, pero consideró que esa conducta no constituía una agresión legítima. Según su análisis, la aproximación de Díaz fue provocada por una bravuconada del músico, vinculada con la falta de pertenencias en su mochila.

El pedido de condena y los agravantes señalados

El fiscal también rechazó que hubiera existido una legítima defensa o un exceso en sus límites. "Este caso es un caso de justicia por mano propia, y si es por mano propia, no es justicia", afirmó. Durante el alegato se exhibió además un video del momento en que Álvarez se entregó a la Policía. El músico había declarado ante los medios, la noche del 13 de julio de 2018: "Lo maté porque era entre él o yo y creo que cualquier animal haría lo mismo. Era un pibe que choreaba".

Abraldes pidió que Álvarez sea condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma civil, en concurso entre sí. Entre los agravantes mencionó la violencia desplegada, la experiencia del acusado con las armas y el escaso valor que, según sostuvo, le asignó a la vida de Díaz. También afirmó que, después de verlo caer, el músico le disparó cuatro veces más en el rostro.

Como atenuantes, el fiscal consideró el arrepentimiento y las disculpas expresadas por Álvarez durante su última exposición, además de su conducta posterior al hecho y su presentación espontánea ante la Justicia. Abraldes pidió la detención inmediata del músico y que la pena se cumpla en una cárcel. La defensa, integrada por Sebastián Queijeiro, Javier Baños y Luciana Comerci, siguió el alegato de manera virtual; en la sala estuvieron los querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola. Álvarez, internado en la clínica de salud mental Colonial Solar de Castelar, manifestó que no quería participar de la audiencia y delegó su representación en sus abogados.