Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El exintegrante de las Brigadas Rojas, de 74 años, huyó de un departamento del quinto piso por una ventana, sujeto a un arnés. Estaba a la espera de ser extraditado a Italia, donde debe cumplir una condena de 27 años.

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, escapó del arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Monserrat. A los 74 años, descendió por una ventana del quinto piso de una vivienda ubicada en Defensa al 600, sujeto a un arnés, y desapareció. La fuga quedó registrada por cámaras de seguridad.

El italiano esperaba ser extraditado a su país para cumplir una condena de 27 años de prisión. Su dispositivo de monitoreo electrónico era supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cómo burló la tobillera electrónica en Monserrat

Según fuentes oficiales, Bertulazzi logró quitarse la tobillera sin activar la alarma. Para hacerlo, habría utilizado un dispositivo que alteraba las mediciones de temperatura corporal, latidos y humedad que registra el aparato.

El prófugo formó parte de las Brigadas Rojas, grupo paramilitar que participó, entre otros atentados, del secuestro y asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro italiano, en 1978.

La condena de Bertulazzi y su detención en Buenos Aires

La condena de 27 años que debía cumplir en Italia se relaciona con el secuestro del empresario Pietro Costa. Bertulazzi permaneció sin ser localizado hasta 2002, cuando fue detenido en el barrio de Constitución mientras intentaba arreglar su moto. Había llegado en ese vehículo desde Centroamérica, donde había comenzado su exilio.

En 2024 volvió a ser detenido en su departamento de la calle Defensa. Tras la reciente fuga, Interpol publicó sus fotografías y pidió difundirlas con rapidez para facilitar su localización.