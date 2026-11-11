La diputada cuestionó el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, que descartó indicios de enriquecimiento ilícito, y pidió ampliar la denuncia contra Manuel Adorni. También solicitó que se investiguen los saldos bancarios de Bettina Angeletti y que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Marcela Pagano cuestionó el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que no había elementos para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. La legisladora pidió ampliar la denuncia para que también se investiguen los movimientos y saldos bancarios de la esposa del ex jefe de Gabinete, Bettina Angeletti.

En una presentación judicial, Pagano solicitó que Angeletti sea incorporada a la causa como posible persona interpuesta para disimular un eventual enriquecimiento. Además, reclamó que el juez Ariel Lijo rechace el dictamen fiscal, mantenga abierta la investigación, revoque su delegación en Pollicita y retome la dirección de la instrucción.

Los saldos bancarios de Bettina Angeletti

Según la documentación aportada por la diputada, datos del Banco Central reflejan saldos en una cuenta de Angeletti en el Banco Galicia por 13.863.000 pesos en junio de 2026, 13.466.000 en julio, 13.325.000 en agosto y 18.000.000 en septiembre.

La presentación calcula que entre junio y septiembre los saldos sumaron 58.654.000 pesos, con un promedio mensual de 14.663.500. Septiembre fue el período con el monto más alto de la serie. Pagano contrastó esas cifras con abril y mayo, cuando se informaron saldos de 3.925.000 y 5.306.000 pesos, respectivamente.

El planteo sobre los ingresos declarados

La legisladora señaló que el dictamen fiscal tomó como base ingresos lícitos por 229.752.283,20 pesos entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Dividida esa cifra por 30 meses, sostuvo, el promedio para ambos cónyuges sería inferior a 8.000.000 de pesos mensuales. Según su planteo, los saldos registrados a nombre de Angeletti, en una sola entidad bancaria, superaron ampliamente ese promedio desde junio y lo duplicaron en septiembre.

Pagano observó que el incremento se produjo después de que Adorni dejara el cargo, el 27 de junio de 2026, y ya no percibiera su remuneración como jefe de Gabinete. También vinculó las fechas con las declaraciones juradas rectificativas presentadas el 10 de junio y con la justificación patrimonial que la defensa presentó el 20 de septiembre.

El pedido para profundizar la causa

La diputada aclaró que no afirma que exista una relación causal entre esos movimientos y el cese de Adorni, pero sostuvo que son hechos que deben ser explicados. A su criterio, el dictamen no los analizó porque limitó el cotejo patrimonial al período investigado y dejó afuera los meses posteriores a la salida del funcionario.

Para fundamentar el pedido, citó el artículo 268 del Código Penal, que contempla el enriquecimiento producido desde la asunción de un cargo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. También pidió que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y afirmó: "Ese dictamen, lejos de agotar la investigación, la abandona en el punto exacto en que debía profundizarse".

En su presentación, Pagano además señaló que el dictamen registró que el lote 380 del Country Indio Cuá fue inscripto a nombre exclusivo de Angeletti y luego expuesto en partes iguales; que los honorarios notariales fueron facturados íntegramente a ella; y que los pagos en efectivo al contratista fueron efectuados por el matrimonio. También mencionó gastos realizados por terceros por cuenta de ambos.

La discusión sobre la justificación patrimonial

Pagano cuestionó que, según su interpretación, el fiscal hubiera invertido la carga de la justificación razonable, que corresponde al funcionario investigado en una causa por enriquecimiento ilícito. Sostuvo que el Estado debe acreditar el incremento patrimonial apreciable y su desproporción con los ingresos legítimos, extremos que, afirmó, ya estaban consignados en el dictamen.

La diputada también objetó que se considerara suficiente una explicación de la defensa que, a su entender, no podía ser descartada. Sobre ese punto, planteó: "Todo funcionario con dólares de origen desconocido podría invocar ventas de criptoactivos concertadas en efectivo, entre particulares, con contrapartes no identificadas, a precios indeterminados, una década atrás. Nadie podría refutarlo. Y ese es, exactamente, el relato que el dictamen ha dado por suficiente".