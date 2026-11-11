Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La Sala II hizo lugar a un recurso de queja y reconoció a dos víctimas como querellantes, una decisión que podría permitirles cuestionar el cierre de la investigación. El fallo tuvo dos votos a favor y uno en disidencia.

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el planteo de dos damnificados por el caso Libra y los reconoció nuevamente como querellantes. La decisión podría reactivar la investigación, cuyo cierre había sido dispuesto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La Sala II hizo lugar a un recurso de queja contra el apartamiento de las víctimas, resuelto por Martínez De Giorgi y confirmado luego por la Cámara Federal. El fallo fue firmado por los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.

Qué cambia con la decisión de Casación en la causa Libra

El reconocimiento de los damnificados como querellantes les permite cuestionar la clausura del expediente, promovida por el fiscal Eduardo Taiano y resuelta por Martínez De Giorgi. Por eso, la decisión judicial abre una nueva instancia para discutir el cierre de la causa.

El juez había dispuesto el cierre de la instrucción apenas un día después del dictamen de Taiano. En tribunales, según el artículo original, existen sospechas sobre un posible intercambio de favores vinculado con la designación como jueza federal de Ana María Juan, esposa de Martínez De Giorgi.

El cierre de la investigación y las apelaciones pendientes

Antes de que Casación reconociera a los damnificados, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, había apelado el fallo de Martínez De Giorgi. Ese planteo debe ser definido por el juez Daniel Rafecas, recientemente propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar un cargo de camarista.

El sobreseimiento dispuesto por Martínez De Giorgi alcanzó a Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al resto de las personas acusadas en la causa. Tras conocerse esa decisión, el Presidente insultó a periodistas que investigaron el caso y sugirió que debían ser quemados en la hoguera.