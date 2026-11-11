En el nuevo juicio por el crimen ocurrido en Gualeguay, Néstor Pavón dijo que es inocente y aseguró que se siente señalado por la Justicia y la sociedad. Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua, lo volvió a involucrar en el ataque y el ocultamiento del cuerpo.

Néstor Pavón, acusado como coautor del femicidio de Micaela García, declaró este martes ante el tribunal y negó haber participado en el crimen. Durante su exposición, sostuvo que es inocente, dijo que se siente señalado por la Justicia y la sociedad y afirmó que está “empecinados conmigo”, en referencia a quienes, según él, lo acusan.

El acusado, de 45 años, también habló sobre su percepción del rol de la mujer en el hogar. Consultado por la fiscal Maite Burruchaga, respondió: “Planchar, coser y cocinar”. Luego agregó: “A mi señora la ayudo en todo. Que una mujer atienda a su esposo, no quiere decir que la mujer sea una esclava. Que atienda al marido por amor, como el marido atiende a la mujer por amor. No tiene que ser una esclava, tiene que ser compañero de su esposo”.

La declaración de Pavón en el juicio por el femicidio

Pavón afirmó que fue “señalado” por la Justicia y por la sociedad, y contó que tuvo que mudarse de Gualeguay. Según declaró, tras recuperar la libertad algunos comerciantes se negaban a venderle productos, por lo que se fue de Entre Ríos y se instaló en Bandera Bajada, Santiago del Estero. Allí trabaja en un emprendimiento rural, formó una nueva familia y tuvo una hija que hoy tiene dos años. También indicó que cada semana debe firmar en un destacamento policial para demostrar que está a disposición de la Justicia.

“Más allá de la sociedad que me señala, hay una justicia que me señala. Lo que ellos han traído para acusarme, me ha desvinculado porque soy inocente. La sociedad está dolida por el crimen, pero yo también. Yo también quisiera justicia, que el caso se esclarezca, por mi familia y por mí y por sobre todas las cosas para que ellos puedan tener un descanso, un poco de paz”, expresó.

El acusado negó haber matado a Micaela y dijo que “siempre respetó a las mujeres”. “Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo”, sostuvo. Sobre la noche del crimen, aseguró que se acostó a las “4.10” junto con quien entonces era su pareja y explicó que había salido con Wagner porque lo había ayudado a pasear: “Lo ayudé a que vaya a pasear. Él iba a venir a seguir trabajando”.

La coartada de Pavón y el auto Renault 18 Break

Los defensores de Pavón, Ramón Salto y Edwin Valenzuela Rojas, convocaron a declarar a la exesposa y al hijo del acusado. Ambos respaldaron su versión y afirmaron que el día del crimen se fue a dormir a las 4.10. El hijo había salido a cenar esa noche con Pavón y Wagner.

Otro eje de la declaración fue el Renault 18 Break que, de acuerdo con la acusación, interceptó a Micaela a las 5.45. La joven habría sido subida al vehículo tras un forcejeo, durante el cual se resistió y pidió ayuda a los gritos. Pavón sostuvo que el auto pertenecía a Wagner, aunque esa afirmación contradice declaraciones anteriores en las que dijo haberle prestado dinero a su empleado para comprarlo.

“Toda esta presión me ha hecho destruir mi familia”, afirmó Pavón. También dijo que sus hijos “han tenido que pasar mucho calvario, por la sociedad acusándolos y señalándolos”. En otro momento insistió: “Están empecinados conmigo, yo nunca estuve escondiéndome”.

El testimonio de Wagner y la acusación contra Pavón

Durante el juicio también declaró Sebastián Wagner, quien tiene una condena firme a prisión perpetua por el femicidio. Expresó su arrepentimiento, pidió perdón a los padres de Micaela y a la sociedad, y volvió a involucrar directamente a Pavón en el ataque.

Según el relato de Wagner, ambos persiguieron a la joven en un Renault 18 Break, la abordaron por la fuerza y la llevaron a “una zona alejada”, donde la agredieron sexualmente y luego la asfixiaron. Sostuvo que Pavón participó en el sometimiento, el estrangulamiento y el posterior ocultamiento del cuerpo en el distrito rural de Cuchilla.

Wagner dijo que circulaban cerca del Centro de Educación Física cuando vieron a Micaela caminando y que Pavón le indicó: “agárrala”. Aseguró que bajó del auto para sujetarla, pero no lograba inmovilizarla porque ella forcejeaba y “se revolvía para todos lados”. Según su testimonio, Pavón también descendió para ayudar a capturarla y ambos la subieron por la fuerza al vehículo.

Al ser consultado sobre si alguien había abusado de Micaela esa noche, Wagner respondió que sí y señaló a Pavón. Sobre el ocultamiento del cuerpo, afirmó que Pavón quería enterrarla, pero que él se opuso porque “el cuerpo tenía que aparecer”. Antes de terminar su declaración, dijo que le “gustaría mirarlo (a Pavón) a la cara ahora y tenerlo de frente” y concluyó: “Me la va a pagar cuando en este mundo o en el otro, me la va a pagar”.

Un nuevo juicio tras años de idas y vueltas judiciales

El debate comenzó el 29 de octubre, luego de un extenso recorrido judicial. En octubre de 2017, los jueces Javier Cadenas, Darío Crespo y María Pivas condenaron a Wagner a prisión perpetua por el femicidio y a Pavón a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado.

En mayo de 2019, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la condena de Pavón por “fallas en la valoración de la prueba” y dispuso la realización de un nuevo juicio oral. En 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión e impidió el nuevo debate. Sin embargo, en 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se realizara otro juicio, que finalmente comenzó en octubre.

El tribunal está integrado por los jueces Santiago Brugo, Nicolás Gazali y Maximiliano Otto Larocca Rees. La acusación pública está a cargo de los fiscales Jorge Gamal Taleb y Maite Burruchaga. La querella, en representación de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, está integrada por Marcelo Boikens, José Iparraguirre y Josefina Sanmazuco.