En su visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, el Papa habló sobre la droga, el dinero fácil, la violencia y la corrupción. También alentó a las personas detenidas a afianzarse en la fe y destacó la posibilidad de comenzar de nuevo.

En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV llevó un mensaje a las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. En el establecimiento permanecían 74 presos, a la espera de ser trasladados al penal de Marcos Paz.

Durante un encuentro organizado en un gimnasio de la cárcel, el Pontífice reflexionó sobre los límites y el sufrimiento, y cuestionó distintas formas de poder y de impunidad. También sostuvo que el paso por una institución penitenciaria puede abrir una oportunidad para reconstruir los vínculos y volver a la sociedad.

El mensaje del Papa sobre la droga, el dinero fácil y la corrupción

"La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite —la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad y el sufrimiento— como un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades en las que, de algún modo, seríamos presuntamente 'inmortales'", sostuvo León XIV.

Luego enumeró algunas realidades que, según planteó, expresan esa búsqueda de poder: "Esto lo podemos constatar, por ejemplo, en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como en la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, en la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, en la impunidad que es fruto de la corrupción".

El Papa señaló que la experiencia en prisión también puede convertirse en un punto de partida: "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, 'cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro'".

La reinserción y las dificultades de la vida en prisión

León XIV reconoció las privaciones que atraviesan las personas detenidas y mencionó la imposibilidad de salir libremente, abrazar a sus hijos a diario y evitar otras dificultades. "Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar", expresó.

También se refirió a las desilusiones y a la falta de acompañamiento: "Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar".

En ese contexto, los alentó a sostenerse en la fe y la esperanza cristiana. Además, pidió que el ámbito penitenciario sea más humano y respetuoso, y que contribuya a la recuperación y la reinserción de las personas en la comunidad.

Emoción de vecinos y familiares durante la visita a Devoto

Aunque el cronograma de la gira había informado que la visita al penal sería privada, vecinos y fieles se acercaron para intentar ver al Papa. Desde temprano, muchas personas se reunieron en las inmediaciones de la cárcel, sobre la calle Tinogasta. En la zona también se ofrecían remeras a 5.000 pesos y banderas del Pontífice a 3.000 pesos.

María Cristina, de 62 años, contó que había seguido por televisión la misa en Palermo y relató la emoción que sintió al verlo pasar por el ingreso al penal. "Vi toda la misa en Palermo, toqué la televisión y le pedí: dejame verte. Y lo vi, saludó. Estoy muy emocionada, tuve un año muy difícil, falleció mi marido, mi nieto con cáncer y esto es un milagro al alma. El Papa nos pidió a los mayores que salgamos y salí", dijo en Tinogasta y Quevedo.

Silvia, una vecina de 73 años, también manifestó su emoción por la llegada del Papa a Devoto. "Estoy muy emocionada de que el Papa venga a Devoto. Francisco no pudo y nunca me imaginé vivir esta emoción. El Papa nos trajo la mudanza y el regalo de su visita", expresó.

Cristina, familiar de una persona detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense e integrante de ACiFaD, organización conformada por mujeres familiares de personas detenidas, consideró que la visita fue un gesto de acompañamiento. "Que el Papa haya elegido visitar una cárcel es un abrazo para nosotros. Es una decisión muy linda que nos tocó del corazón a todo. Somos una parte de la sociedad discriminada", afirmó.

Dentro del penal, donde quedaban 74 detenidos tras el traslado de casi la totalidad de los internos a Marcos Paz, el Pontífice escuchó el testimonio de una de las personas alojadas en el establecimiento.