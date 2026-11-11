Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado del femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió con vida de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Claudio Barrelier, principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. La presentación se produjo luego de varias semanas de silencio y de un cambio en su estrategia de defensa, que incluyó la designación de un nuevo abogado.

Antes de la audiencia, Barrelier se reunió con su defensor, Carlos Argüello, y luego declaró en los Tribunales. Al finalizar, Garzón describió la presentación como “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado del acusado tampoco hizo declaraciones.

La declaración de Barrelier y la hipótesis sobre Agostina Vega

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, manifestaron su malestar porque, según indicaron, no les permitieron participar de la indagatoria, pese a que habían concurrido con expectativas por la declaración.

De acuerdo con información vinculada a la investigación, Barrelier volvió a acusar a Melisa Heredia, madre de la víctima, y afirmó que la adolescente salió viva de la casa. En su hipótesis, sostuvo que “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, que estaría relacionada con el narcomenudeo. Además, pidió “un careo” con Fassetta, detenido e imputado por encubrimiento agravado.

Dos investigaciones quedaron reunidas en una sola causa

Antes de la ampliación de la indagatoria, se esperaba que Barrelier aportara nombres de personas que, según esa expectativa, podrían haber ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendieron datos de ese tipo entre los que habría brindado durante su declaración.

Garzón había informado días atrás que reunió en una causa única los expedientes por la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado, investigadas en 2025, y el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026. Según explicó el fiscal, la investigación sostiene que Barrelier actuó solo en ambos casos, aunque pudo haber recibido ayuda después de consumados los ataques.

Qué dijo el fiscal sobre las pruebas del caso

El fiscal afirmó que “Las pruebas me hacen descartar” la existencia de una red de trata detrás de los ataques y señaló que esas evidencias “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”. También aseguró que nada demorará el avance de la investigación y sostuvo que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”.

Tras la declaración, la atención está puesta en posibles novedades en los próximos días. Fuentes vinculadas al expediente expresaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles aportados por Barrelier, y consideraron que “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

Garzón insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y afirmó que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación continúa para esclarecer los puntos pendientes de la causa.