Familiares y vecinos de la adolescente de 14 años marcharon hasta una comisaría y fueron recibidos con balas de goma y gases lacrimógenos. La joven había sido hallada muerta tras varios días de búsqueda.

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, provocó conmoción y un reclamo de justicia. Tras conocerse el hallazgo, vecinos se reunieron en la casa de la familia y marcharon hacia una comisaría cercana.

Al llegar, los familiares fueron recibidos por efectivos de la Policía de Córdoba, que utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos. La movilización buscaba reclamar justicia por el asesinato de la joven.

El reclamo de la familia de Agostina Vega

Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor por la noticia y reclamó que se investigue el caso. "A mi nieta me la mataron la misma noche que este enfermo se la llevó. Me la tiraron como un perro", afirmó.

"No esperábamos esto, la peor noticia que pudimos recibir en nuestra vida. Voy a seguir marchando hasta que tenga justicia por mi nieta, hasta que caigan todos los que tuvieron algo que ver".

La investigación por el crimen en Córdoba

Agostina había desaparecido varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado este sábado, luego de una intensa búsqueda. La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que la adolescente fue captada mediante un engaño y llevada a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento.

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y un audio que Agostina envió a sus amigas antes de desaparecer. En ese mensaje contó que iba a encontrarse con un hombre conocido de su madre para comprarle un regalo sorpresa. Para los investigadores, ese dato fue clave para reconstruir cómo habría sido persuadida para asistir al encuentro.

Las pruebas sobre la casa del sospechoso

En un primer momento, Barrelier dijo que había acompañado a la adolescente durante algunas cuadras y que luego ella se había subido a un auto rojo. También negó que fuera Agostina la joven que aparecía en una grabación ingresando a su vivienda y sostuvo que se trataba de su hija. La fiscalía descartó ambas versiones.

Según la reconstrucción de los investigadores, Agostina ingresó a la casa del sospechoso el sábado por la noche y no volvió a salir. La vivienda es considerada la posible escena del crimen. El cuerpo fue encontrado en un descampado de Ampliación Ferreyra, tras reconstruir recorridos y analizar cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos.

Antes del hallazgo, la Policía había realizado un rastrillaje de 200 hectáreas. La investigación continúa para establecer las circunstancias del crimen y determinar si hubo otras personas involucradas.