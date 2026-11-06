La profesional que atendió a Felicitas Alvite durante su detención declaró que no presenta una enfermedad grave y describió su preocupación por el impacto del caso en su imagen. La defensa pidió recusarla, pero el tribunal rechazó el planteo.

La psiquiatra que atendió en prisión a Felicitas Alvite, conocida como La Toretto, declaró este jueves en la cuarta audiencia del juicio por la muerte del motociclista Walter Armand. La perito oficial sostuvo que la joven, de 23 años, no tiene ninguna enfermedad grave.

María Cecilia Rodríguez, de la Asesoría Pericial de La Plata, contó que entrevistó a Alvite entre mayo y diciembre de 2024, mientras permanecía en una alcaidía del Servicio Penitenciario. Según afirmó, la acusada «se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no era de su condición social» y «no mostró signos de angustia por el motivo que la llevó a su detención».

La declaración de la psiquiatra en el juicio a La Toretto

«Estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social», explicó Rodríguez. La profesional también señaló que Alvite le había contado que comenzó una carrera universitaria y que quería convertirse en promotora de redes sociales para trabajar con marcas internacionales.

De acuerdo con la testigo, la imputada expresó que el impacto de la muerte de Armand perjudicaba su imagen y que «todo eso la angustiaba». La declaración derivó en un tenso intercambio con la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, que cuestionó las conclusiones de la psiquiatra y pidió recusarla al finalizar su testimonio. El tribunal rechazó el planteo y las declaraciones quedaron incorporadas al proceso.

Testigos y reconstrucción del choque fatal en La Plata

En la misma audiencia declararon dos amigos que estuvieron con Alvite la noche previa al choque, ocurrido durante la madrugada del 12 de abril de 2024. Ambos dijeron que habían tomado alcohol y que por ese motivo Felicitas condujo uno de los autos. «Ella no había tomado nada, por eso se ofreció», declaró quien viajaba con la joven en el Gol Trend que embistió la moto en el cruce de las avenidas 13 y 532.

El juicio oral comenzó el lunes en los Tribunales de La Plata. En la primera jornada, Alvite pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo que nunca quiso atravesar una situación así. También manifestó su pesar por el sufrimiento causado al entorno de Armand, una intervención que estuvo entre los motivos por los que la defensa confrontó a la psiquiatra.

El miércoles declaró Milton Armand, hermano de la víctima. Relató el impacto de la muerte en su familia y en su madre, de quien dijo que «mira todos los días el video y no puede creer lo que paso». Durante su testimonio se quebró y debió retirarse; su madre también se emocionó y salió de la sala. Alvite permaneció con la mirada hacia el suelo y no pudo mirar al hermano de la víctima.

La calificación del caso y las penas posibles

También declaró Andrés Raggio, ingeniero mecánico y perito de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Su exposición abordó si Alvite pudo haber corrido una picada con el auto de Valentina Velázquez, la otra imputada, y si durante el recorrido realizó maniobras riesgosas sin modificar su conducta.

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard, deberá definir cuándo se realizará la audiencia de alegatos. En esa jornada, no se descarta que las acusadas pidan la palabra.

Alvite y Velázquez llegaron al debate imputadas por homicidio simple por dolo eventual. Para los acusadores, ambas comprendían que sus acciones podían provocar un desenlace fatal y no hicieron nada para evitarlo. Si los jueces avalan esa postura, podrían recibir penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Si no se acredita el dolo eventual o las pruebas debatidas no convencen al tribunal, el caso podría encuadrarse como homicidio culposo, es decir, sin intención, una figura que prevé una pena mucho menor. Alvite continúa con prisión preventiva, aunque cumple la medida bajo arresto domiciliario.