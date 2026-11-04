Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 3 min de lectura

María Itatí Yossen, vicedirectora de una escuela especial, fue encontrada sin vida en un departamento del barrio Sur. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio; la autopsia será clave para esclarecer el caso.

Una docente de 51 años fue hallada muerta en un departamento del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. En la vivienda también encontraron sin vida a su expareja, Fabio Firmapaz, de 50 años, quien estaba suspendido de una escalera con una soga alrededor del cuello.

La víctima fue identificada como María Itatí Yossen, vicedirectora de la Escuela Especial 2009 Bernardo de Monteagudo. La principal hipótesis que investigan las autoridades es que se trató de un femicidio seguido de suicidio, aunque el caso continúa bajo investigación.

Cómo encontraron a la docente en Santa Fe

Según la reconstrucción inicial, Yossen había ido a reunirse con Firmapaz durante la mañana del sábado en la casa del hombre, ubicada en Tres de Febrero al 3300. La mujer llegó alrededor de las 7 y, desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ella.

Ante la falta de noticias, sus amigas fueron hasta la vivienda. Al llegar, encontraron al hombre suspendido de una escalera y, con ayuda de la Policía, ingresaron al departamento. En una cama de la planta alta hallaron a la docente sin vida.

La investigación y las pericias pendientes

El parte policial indicó que «la mujer se encontraba boca arriba y vestía únicamente ropa interior inferior». En el lugar también se encontraron rastros de aparente sangre y dos teléfonos celulares, que fueron secuestrados por orden de la fiscal Vivian Galeano.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para avanzar en el expediente. De acuerdo con las primeras versiones, la muerte de la docente podría haberse producido por asfixia.

Conmoción en la comunidad educativa de Santa Fe

La muerte de Yossen causó un fuerte impacto entre sus colegas y compañeros, que la recordaron como «una luchadora incansable». La llamaban «La Gringa» y en febrero de este año había conseguido titularizar su cargo en la Escuela Especial 2009 Bernardo de Monteagudo.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) difundió un comunicado para expresar su pesar y acompañar a la familia. «En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida», expresó el sindicato.

La diputada santafesina Claudia Balagué también envió sus condolencias y sostuvo que «el femicidio de María Itatí Yossen vuelve a poner en evidencia la creciente violencia machista que sigue cobrando vidas» en la provincia.

«Hace meses venimos reclamando la necesidad de una Ley de Emergencia en Violencia de Género en Santa Fe. Sin embargo, nuestro reclamo sigue sin tener la respuesta que necesita. ¿Cuándo van a escucharnos? La emergencia no puede seguir esperando. Nosotras no podemos seguir esperando», reclamó Balagué.

Quién era Fabio Firmapaz

Firmapaz era oriundo de Avellaneda, en el departamento General Obligado. Había estudiado Turismo y trabajado en distintos puestos del área de recursos humanos. Al momento del hecho estaba desocupado y buscaba nuevas oportunidades laborales.

Un mes antes había publicado en su perfil de LinkedIn: «Estoy buscando un nuevo puesto y agradecería apoyo. Si alguien sabe de alguna oportunidad o simplemente quiere que nos pongamos al día, puede enviarme un mensaje o dejar un comentario. ¡Aquí estoy disponible!». Tenía una hija y dos nietos. Vecinos y allegados manifestaron no comprender qué ocurrió en la vivienda ni cuáles pudieron ser las causas del hecho.