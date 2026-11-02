Julio Emilio Tejeda fue arrestado tras varios días de búsqueda por el asesinato de María Eugenia Galván, ocurrido en Clodomira. La víctima recibió cinco puñaladas y el acusado quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Julio Emilio Tejeda fue detenido en Santiago del Estero, acusado de asesinar a puñaladas a María Eugenia Galván, la madre de sus tres hijos. Tras ser capturado, habría explicado ante los policías que la atacó porque ella se rio cuando le preguntó por un supuesto amante: "Cuando le pregunté por el amante ella se reía en mi cara, por eso la maté".

Galván tenía 35 años y murió luego de ser atacada con un arma blanca en una vivienda del barrio Fátima, en Clodomira. La autopsia determinó que recibió cinco puñaladas. El hecho ocurrió el martes al mediodía, cuando en la casa también estaban una de sus hijas, de seis años, y una hermana de la víctima, de 29.

La búsqueda del acusado en Clodomira

Tejeda había abandonado la vivienda después de la agresión y era señalado como el principal sospechoso. Fue localizado tras varios días de búsqueda en una casa abandonada, en una zona montuosa del paraje San Lorenzo, cerca de La Aurora, en el departamento Banda.

Un representante del Ministerio Público Fiscal indicó que, aparentemente, llevaba la misma ropa que tenía cuando se fue de su domicilio tras el crimen. Fuentes que participaron del procedimiento señalaron que estaba hambriento y aturdido al momento del arresto, aunque no ofreció resistencia.

La víctima había manifestado que quería irse de la vivienda

Durante la mañana del mismo martes, Galván se había presentado en la Comisaría Comunitaria número 16 para expresar su intención de abandonar la casa que compartía con Tejeda. El crimen ocurrió horas después.

Luego de su detención, el acusado fue trasladado al Centro Único de Detenidos y quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Según las fuentes del procedimiento, se mostró frío y no manifestó señales de arrepentimiento.