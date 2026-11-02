Felicitas Alvite y su amiga Valentina Velázquez serán juzgadas durante cinco jornadas por el choque fatal ocurrido en abril de 2024. El tribunal analizará si hubo una picada y si corresponde mantener la acusación por homicidio con dolo eventual.

El juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, comienza este lunes y se extenderá durante cinco jornadas. El Tribunal Oral Criminal número 2 de La Plata analizará las pruebas por el choque en el que murió el músico Walter Armand, de 35 años, y definirá la situación de la joven y de su amiga Valentina Velázquez.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2024, poco antes de las 2 de la madrugada, en el cruce de las avenidas 13 y 532. Alvite conducía un Volkswagen Gol que embistió la moto de Armand, quien se dirigía a trabajar y murió casi en el acto.

La acusación por una presunta picada en La Plata

La principal hipótesis sostiene que Alvite habría participado de una carrera ilegal junto con otro vehículo, un Peugeot 208 conducido por Velázquez, de 22 años. Según la investigación, ambos autos circularon a alta velocidad por varias cuadras del centro platense y cruzaron semáforos en rojo antes del choque. Cámaras de seguridad registraron parte del recorrido.

Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía considera que la muerte de Armand fue consecuencia de la presunta picada. El fiscal de juicio, Martín Raúl Chiorazzi, convocó a 21 testigos para las audiencias, que se realizarán en el palacio de justicia penal, ubicado en 8 entre 56 y 57.

Testigos y pruebas del juicio oral

La primera audiencia está prevista para las 9 y contará con ocho declaraciones: cinco policías que participaron de los primeros procedimientos, un perito accidentológico, un médico neurólogo y un vecino que llegó al lugar. Durante las cinco jornadas se presentarán pruebas y argumentos técnicos que pueden incidir en la evaluación de la acusación.

La defensa de las imputadas, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará limitar el alcance de las pruebas reunidas y sostener que se trató de un episodio vial trágico. También planteará que Alvite hizo lo que correspondía después del impacto e intentará impugnar elementos que apuntan a la existencia de una picada.

La fiscalía y la querella, patrocinada por el estudio de Fernando Burlando, procurarán incorporar la mayor cantidad posible de pruebas y promover una calificación más grave. El caso investigado inicialmente por el fiscal Fernando Padovan incluye elementos que serán centrales en el debate.

Dolo eventual o homicidio culposo

El punto principal será establecer si Alvite, al conducir a velocidad excesiva y pasar semáforos en rojo, se representó que podía causar un daño grave a otra persona y, aun así, continuó manejando. Ese supuesto corresponde al dolo eventual y puede derivar en una pena de 8 a 25 años de prisión, la misma escala prevista para el homicidio simple.

Si los jueces concluyen que esa circunstancia no se probó o que las pruebas no resultan suficientes, la causa podría encuadrarse como homicidio culposo, es decir, sin intención, con una pena menor.

La situación de Alvite antes del debate

Alvite llega al juicio bajo prisión preventiva, aunque cumple la medida en su domicilio. La joven permaneció detenida desde pocos días después del choque hasta febrero de 2025, primero en la Dirección Departamental de Investigaciones y luego en la cárcel de Lisandro Olmos. La Justicia había considerado que existían motivos para que atravesara el proceso privada de la libertad, y los planteos de la defensa llegaron al Tribunal de Casación.

Hace menos de un mes, la Justicia rechazó un pedido para que pudiera salir dos veces por semana de su casa y trabajar en un estudio jurídico de La Plata. Gliemmo sostuvo, entre otros argumentos, que su defendida atraviesa una situación emocional compleja y que la actividad podía contribuir a su evolución. El reclamo no fue aceptado y la familia de Alvite volvió a cuestionar el trato que recibe.

“Es como una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia”, expresó Milton Armand, hermano de Walter, al referirse al pedido.

La defensa también expuso argumentos vinculados con la salud de Alvite, quien atravesó ataques de pánico y otros episodios. La fiscalía, por su parte, sostiene que las circunstancias de la conducción y la presunta carrera entre los dos autos deben ser valoradas durante el juicio.