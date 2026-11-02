La investigación por el asesinato de Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher analiza documentación comercial y apunta a clientes que les debían dinero. Un ex policía fue allanado y dos celulares serán peritados.

La Policía de Misiones investiga el doble crimen de los comerciantes Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29, con foco en las personas que mantenían deudas con la pareja. Las acreencias registradas superarían los 50 millones de pesos.

La noche anterior a que fueran encontrados sin vida en una zona rural, ambos les dijeron a sus familiares que saldrían a cobrar una cuenta. Los investigadores de la Dirección Homicidios y de la Unidad Regional analizan la documentación comercial hallada en la vivienda de las víctimas.

Allanamiento a un ex policía en Oberá

Las principales sospechas se concentran en un ex agente de la Policía con antecedentes por defraudaciones y estafas. Su pareja figura entre las personas que tenían deudas abultadas con Schulz y Gritzmacher. Su nombre también aparece en un papel destruido que una mujer encontró junto al camino de acceso a la Picada Sargento Cabral, a unos 300 metros del auto de las víctimas.

Con apoyo de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas y de Cibercrimen, el juez de Instrucción Diego Lafatta ordenó un allanamiento en la propiedad del ex policía, ubicada en el barrio Villa Mousquere de Oberá, cerca del Hospital Samic. Allí secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar, entre otros aspectos, si estuvieron en la zona del doble homicidio.

El hombre ya había sido demorado durante algunas horas y luego recuperó la libertad por falta de pruebas. Por el caso también fueron demorados preventivamente otros dos hombres, uno de ellos vinculado comercialmente con las víctimas; ambos quedaron en libertad por decisión del juez ante la ausencia de elementos suficientes.

Qué revelaron las autopsias y las pericias

Un informe preliminar de autopsia fue incorporado a la investigación. Schulz presentaba cortes en los brazos y una profunda herida en la zona cervical, en la parte posterior del cuello, que le habría causado la muerte de manera inmediata.

Gritzmacher tenía lesiones compatibles con intentos de defensa: cortes en las manos, la cintura y el cuello, además de una herida profunda en el abdomen que afectó varios órganos. Fue encontrada sobre un camino vecinal, junto a un Ford Fiesta Kinetic. Esa ubicación llevó a los investigadores a considerar que pudo haber sido la última en ser asesinada y que habría intentado escapar cuando comenzó el ataque.

El sábado, la Policía volvió a rastrillar la escena para buscar el teléfono de Gritzmacher. Las pericias indican que el aparato habría sido descartado en esa zona.

El recorrido del auto y el hallazgo de la pareja

Una cámara de seguridad de un establecimiento yerbatero registró el ingreso del vehículo al camino vecinal que conduce a Picada Sargento Cabral, en el municipio de Los Helechos, durante la noche del miércoles. La pareja fue encontrada sin vida el jueves, a las 7.30, por una cuadrilla municipal que ingresaba al lugar para recolectar residuos.

En el asiento trasero del auto estaba dormido el hijo menor de la pareja, de dos años. El niño no presentaba lesiones y, por la profundidad de su sueño, los investigadores estimaron que podría haber sido alimentado poco antes.

En un primer momento, el caso se investigó como un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, después de que los familiares señalaran que la relación de la pareja era normal, la pesquisa se reorientó hacia la hipótesis de un doble homicidio vinculado a deudas comerciales.