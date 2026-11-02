Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:21 a. m. · 2 min de lectura

Patricia Bullrich comienza a definir su futuro político y analiza la posibilidad de competir por la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2027. Según trascendió desde su entorno, la dirigente tomaría una decisión entre marzo y abril del próximo año, en función del escenar

Patricia Bullrich comienza a definir su futuro político y analiza la posibilidad de competir por la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2027. Según trascendió desde su entorno, la dirigente tomaría una decisión entre marzo y abril del próximo año, en función del escenario político y de la imagen del presidente Javier Milei.

Aunque sus colaboradores aseguran que no pretende provocar una ruptura con el oficialismo, no descartan que pueda presentar su candidatura incluso si Milei decide buscar la reelección. En cambio, consideran que la posibilidad de acompañarlo como candidata a vicepresidenta no forma parte de sus aspiraciones.

Las diferencias con el Gobierno nacional

En los últimos meses, Bullrich habría profundizado sus diferencias con algunas decisiones y actitudes del Gobierno. Entre los principales motivos de malestar aparecen los enfrentamientos del Presidente con periodistas y la posición adoptada por la Argentina frente al proceso electoral de Brasil.

A estas diferencias se suman cuestiones económicas. La dirigente considera necesario prestar mayor atención a las dificultades que atraviesan la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas y los sectores medios de la sociedad.

Su postura apunta a incorporar a la agenda oficial medidas que permitan aliviar la situación económica de estos sectores, en un contexto de preocupación por la actividad productiva y el poder adquisitivo.

Contactos políticos y posibles alianzas

Mientras analiza su futuro electoral, Bullrich mantiene contactos con dirigentes que anteriormente integraron Juntos por el Cambio y que actualmente se encuentran distanciados del Gobierno nacional.

Entre ellos aparecen referentes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, espacios con los que compartió alianzas políticas en el pasado.

Estos acercamientos podrían formar parte de una estrategia para ampliar su base de apoyo en caso de decidir competir por la Presidencia.

Las encuestas serán determinantes

Uno de los factores centrales para definir su candidatura será el nivel de respaldo que conserve Javier Milei durante los primeros meses de 2027.

Personas que conversaron con Bullrich interpretan que podría desistir de sus aspiraciones si el Presidente supera el 40 por ciento de intención de voto en las encuestas.

Sin embargo, si Milei llega debilitado políticamente a abril, la dirigente podría decidir competir, aun cuando el mandatario mantenga su intención de buscar un nuevo período presidencial.

Desde su entorno también señalan que Bullrich preferiría postergar sus aspiraciones hasta 2031, aunque no descarta adelantar sus planes si las circunstancias políticas generan una oportunidad.

De esta manera, los próximos meses serán decisivos para conocer si Patricia Bullrich continuará acompañando el proyecto político del oficialismo o si finalmente buscará construir una alternativa presidencial propia para 2027.

La eventual candidatura todavía no fue confirmada oficialmente por Bullrich y, por el momento, se trata de versiones y conversaciones atribuidas a su entorno político.