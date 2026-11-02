Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

El episodio ocurrió durante un control de tránsito realizado en la madrugada del domingo, en un operativo para prevenir una caravana por Halloween. El intendente Guillermo Montenegro respaldó la actuación policial y dijo que el agente está en óptimas condiciones.

Un control de tránsito realizado durante la madrugada del domingo en Mar del Plata terminó con una pareja caída sobre el asfalto luego de que un policía se interpusiera en el camino de la moto en la que circulaban. El conductor intentaba eludir el puesto de control junto a su acompañante, y el episodio quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales.

El operativo formó parte de las medidas de seguridad dispuestas en la zona costera para prevenir caravanas vinculadas con un evento irregular por Halloween, promocionado en redes sociales como la Rodada del terror. En las imágenes grabadas por peatones se observa al motociclista avanzar por una rampa para evitar el control.

El control de tránsito terminó con 17 motos secuestradas

En ese momento, uno de los efectivos se interpuso en la trayectoria del rodado y lo embistió. Los dos ocupantes perdieron el equilibrio y cayeron sobre el asfalto. Segundos después, uno intentó levantar la moto mientras el otro era reducido por la Policía.

Como resultado del procedimiento en la zona, las autoridades secuestraron 17 motos por falta de documentación y por maniobras peligrosas. Entre los vehículos incautados estaba el que conducía la pareja involucrada en el episodio.

Guillermo Montenegro respaldó el accionar policial

Tras la detención del conductor, algunos motociclistas que se habían reunido para participar de la caravana comenzaron a arrojar piedras con gomeras contra los efectivos. Según la información disponible, los policías respondieron con disparos de sus armas de aire comprimido para disuadir los ataques.

Luego de que se difundieran las imágenes, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, expresó su apoyo a las fuerzas de seguridad. También dijo que se comunicó con el agente que protagonizó la intervención.