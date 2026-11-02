Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

Una mujer y tres niños fueron hallados muertos en una vivienda incendiada en Chaco; un bebé de seis meses murió al llegar al hospital. La pareja de la mujer, de 25 años, fue detenida mientras avanza la investigación.

Una mujer y tres niños fueron encontrados muertos en una vivienda incendiada en Quitilipi, Chaco. Un bebé de seis meses también murió, al llegar al hospital local. Por el caso, la Policía detuvo a un hombre de 25 años, pareja de la mujer y padre de dos de los niños fallecidos.

El incendio ocurrió durante la mañana del domingo en una casa ubicada en Islas Malvinas al 1200. Cuando llegaron los efectivos, gran parte de la propiedad ya había sido consumida por las llamas.

Fuera de la vivienda, los policías encontraron al hombre desvanecido e inconsciente. El bebé estaba en brazos de su abuela paterna y fue trasladado al hospital, donde murió al llegar.

Quiénes son las víctimas halladas en la vivienda

En el interior de la casa fueron encontrados los cuerpos de Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4.

Los exámenes realizados a los tres niños hallados en la vivienda detectaron cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. La mujer presentaba "una escoriación en la región lumbar". En tanto, el bebé tenía "livideces en las zonas del cuello y dorsal", según el informe de las autoridades.

Detuvieron a la pareja de la mujer y ordenaron autopsias

El hombre fue examinado por médicos, que diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. También presentaba lesiones en la zona cervical y signos de intoxicación con drogas.

El fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, ordenó la detención del hombre y la realización de autopsias a todas las víctimas. La causa fue caratulada como supuesto homicidio.

El detenido permanece bajo atención médica. Cuando reciba el alta, será alojado en la Comisaría de Machagai mientras continúa la investigación.

Elementos secuestrados durante las pericias

En el lugar, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, un cuchillo de cocina de 27 centímetros con sangre, un encendedor, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas.