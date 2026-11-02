La adolescente de 14 años fue hallada muerta tras varios días de búsqueda en Córdoba. Durante una marcha hacia una comisaría, familiares y vecinos fueron recibidos con balas de goma y gases lacrimógenos.

El hallazgo sin vida de Agostina Vega, de 14 años, provocó conmoción y dolor en Córdoba. Después de que la Policía encontrara el cuerpo tras un rastrillaje de 200 hectáreas, vecinos de la adolescente se reunieron frente a la casa de su familia y marcharon hacia una comisaría para reclamar justicia.

En el lugar, efectivos de la Policía de Córdoba recibieron a los familiares y manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. La movilización se realizó luego de que la joven fuera encontrada muerta tras varios días de intensa búsqueda.

El reclamo de la familia de Agostina Vega

Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor por el crimen y sostuvo: "A mi nieta me la mataron la misma noche que este enfermo se la llevó. Me la tiraron como un perro".

El hombre también afirmó: "No esperábamos esto, la peor noticia que pudimos recibir en nuestra vida. Voy a seguir marchando hasta que tenga justicia por mi nieta, hasta que caigan todos los que tuvieron algo que ver".

La investigación por el femicidio en Córdoba

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Agostina habría sido captada mediante un engaño y llevada a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y un audio que la adolescente les envió a sus amigas antes de desaparecer.

En ese mensaje, Agostina contó que iba a encontrarse con un hombre conocido de su madre para comprarle un regalo sorpresa. Para los investigadores, ese dato fue clave para reconstruir cómo habría sido persuadida para asistir al encuentro.

Las pruebas que llevaron al hallazgo del cuerpo

En un primer momento, Barrelier aseguró que había acompañado a la adolescente durante algunas cuadras y que después ella se había subido a un auto rojo. También negó que fuera Agostina la joven que aparecía en un video de seguridad ingresando a su vivienda y dijo que se trataba de su hija. La fiscalía descartó ambas versiones.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, Agostina ingresó a la casa del sospechoso el sábado por la noche y no volvió a salir. Los investigadores creen que la vivienda fue la escena del crimen.

El cuerpo fue encontrado en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, luego de reconstruir recorridos y analizar cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos.