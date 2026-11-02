La joven de 22 años fue encontrada en el pozo ciego de una vivienda de José C. Paz, tras una semana de búsqueda. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría reconocido su participación en el crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, fue localizado en la ciudad chaqueña de Charata, adonde había viajado el mismo lunes de la desaparición. Según la información incorporada a la causa, se presentó en una comisaría luego de comunicarse con familiares y habría confesado el asesinato y el ocultamiento del cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían resultar relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la joven. También intervino personal de Bomberos, mientras que los peritos confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo ciego.

El detenido quedó formalmente a disposición de la Justicia en Chaco y será trasladado a la provincia de Buenos Aires. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La búsqueda y las últimas imágenes de la joven

Cáceres era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión entre ambos. Según su relato, se fue a dormir y, al despertarse, Karina ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven. En las imágenes se la ve cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba acompañada por un hombre y llevaba su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, familiares del sospechoso lo reconocieron.

La investigación por el crimen de Karina Cáceres

La causa también incorporó información sobre las horas previas a la desaparición. El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según la investigación, hubo discusiones por celos mutuos.

La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar cómo fue el crimen y avanzar con la investigación. Mientras tanto, continúa el análisis de las pruebas y de las circunstancias que rodearon la desaparición y la muerte de la joven.